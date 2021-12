Lancement réussi du télescope spatial James Webb de la NASA dans l’espace

En bref : le télescope spatial James Webb a finalement quitté la Terre et se dirige vers le point L2 de Lagrange à près d’un million de kilomètres de chez lui où il s’installera et, espérons-le, récompensera les astronomes avec un trésor de nouvelles découvertes au cours de ses 10 ans durée des missions.

Le lancement a eu lieu depuis Kourou, en Guyane française, avec le très complexe JWST qui a fait du stop dans l’espace via un lanceur Ariane 5.

Les propulseurs se sont enflammés et le décollage a eu lieu à 7 h 20, heure de l’Est. Quelques instants plus tard, le centre de contrôle a reçu la télémétrie du télescope et un peu plus de deux minutes après le lancement, les deux propulseurs à poudre se sont séparés et sont tombés dans l’océan comme prévu. Le carénage s’est ensuite détaché, exposant le télescope alors que le voyage se poursuivait.

Après avoir amené Webb à une vitesse d’environ 16 000 milles à l’heure, le moteur de l’étage principal d’Ariane 5 s’est arrêté et a été largué. Le moteur de l’étage supérieur a ensuite été allumé et brûlé pendant 16 minutes, portant la portée à environ 22 000 milles à l’heure.

À la demi-heure, le panneau solaire de Webb a été déployé et il a été confirmé qu’il était fonctionnel. Et avec ça, Webb est en route.

La NASA a déclaré que le télescope est maintenant en phase côtière et qu’il est correctement orienté par rapport au Soleil. Son système de contrôle d’altitude a été mis sous tension et sera chargé de maintenir l’engin pointé dans la bonne direction.

Au cours de la semaine prochaine, le pare-soleil massif de Webb s’ouvrira, protégeant le télescope du rayonnement solaire et de la chaleur alors qu’il se dirige vers L2.

Il reste encore beaucoup d’obstacles à surmonter, mais pour l’instant, les astronomes et les passionnés du monde entier peuvent enfin pousser un soupir de soulagement collectif alors que Webb est en route. Les parties intéressées peuvent suivre le voyage de Webb sur le site Web de la NASA.