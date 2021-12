Changer les batteries d’une Tesla Model S ? On dirait qu’il est plus simple de faire exploser la voiture

Les batteries d’une voiture électrique sont l’un des éléments les plus importants et essentiels. Son remplacement coûte cher et ne semble pas toujours payer pour les conducteurs de ces voitures électriques. La preuve est maintenant dans ce nouveau cas.

Préparées à faire de nombreux kilomètres, les batteries des voitures électriques semblent être un casse-tête en fin de vie ou lorsqu’elles doivent être remplacées. La frustration d’un conducteur l’a conduit simplement à faire exploser sa Tesla Model S.

Tout a commencé avec des problèmes de batterie.

Ce nouveau cas implique une Tesla Model S et son propriétaire, et peut être décrit comme vraiment bizarre. Le résultat final n’est pas des plus paisibles, mais le conducteur a marqué sa position et averti de cette situation.

L’histoire commence par un problème que les batteries Tesla Model S de Tuomas Katainen avaient un problème. Ce modèle 2013, qui circulait sur les routes de Finlande, présentait, déjà hors garantie, des problèmes avec un module de batterie.

Trouvé la solution pour une Tesla Model S

Le prix affiché était scandaleux et avoisinait les 22 mille dollars (19 400 euros). Selon Tuomas Katainen, ce remplacement était hors de question car sa voiture valait près de 35 mille euros et pour ne pas avoir accès au matériel pour effectuer directement la réparation.

vidéo originale



Avec plusieurs solutions possibles, Tuomas Katainen a fini par choisir la plus radicale et a décidé de mettre un terme à sa relation avec sa Tesla Model 3. Il a décidé qu’il voulait faire exploser la voiture et ainsi attirer l’attention de Tesla et prendre position.

Explode était la solution la plus simple et la plus radicale

Il a facilement trouvé des partenaires pour cette mission, ayant contacté la chaîne YouTube Pommejätkät. Ceux-ci sont connus pour faire exploser les choses et dans ce cas, ce n’était pas différent. Avec seulement 30 kg d’explosifs, il a été possible d’atteindre l’objectif. A noter que la Tesla Model S n’avait ni batteries ni moteurs lorsqu’elle a explosé.

Le problème des batteries devrait s’améliorer avec le temps et à mesure que la technologie évolue. Même ainsi, et comme on le voit, il existe encore des cas où il ne vaut pas la peine d’échanger cet élément essentiel et qu’avec le temps il perd ses capacités.