Covid 19 : Early Retention Week : Mesures Déjà En Place

Le monde est toujours en pleine pandémie de COVID-19. Au vu de l’apparition de la nouvelle variante du SARS-COV-2, l’micron, le gouvernement portugais a anticipé la semaine du confinement, qui n’était initialement prévue qu’en janvier.

Découvrez quelles mesures sont déjà en vigueur depuis minuit.

A minuit ce samedi 25 décembre, de nouvelles mesures pour contenir la pandémie de COVID-19 sont entrées en vigueur. Rappelons que la semaine de discorde n’était prévue qu’entre le 2 et le 9 janvier. L’objectif est d’essayer de contrôler le nombre de nouvelles infections, en tenant compte de la propagation rapide du nouveau variant omicron. Ainsi, les mesures suivantes ont été définies en Conseil des ministres :

De nouvelles mesures pour lutter contre le COVID-19

Période d’attente anticipée à 00h00 le 25 décembre ;

Télétravail obligatoire; Le télétravail devient obligatoire pour toutes les fonctions prises en charge. L’objectif est de réduire les contacts après les vacances de Noël.

Fermeture des garderies et ATL (avec soutien aux familles) ; La fermeture des crèches et ATL, prévue pour la « semaine de la discorde » de janvier, a été avancée et prend effet entre le 27 et le 31 décembre, le Gouvernement assurant l’accompagnement des familles.

Fermeture des clubs et des bars (avec soutien aux entreprises) ; Après avoir rouvert en octobre après 18 mois de fermeture, les clubs et espaces de danse sont à nouveau fermés. Le gouvernement a défini de nouvelles règles pour le programme Apoiar, qui vise à couvrir partiellement les déficits de facturation. Les plafonds de soutien augmentent et sont, pour la première fois, étendus au secteur de la Culture.

Test négatif obligatoire pour l’accès aux établissements touristiques (ex. hôtels) et hébergements locaux, mariages et baptêmes, événements d’entreprise ;

Test négatif obligatoire pour l’accès aux spectacles culturels et aux lieux sportifs, quel que soit leur taux d’occupation, sauf indication contraire de la DGS ;

Capacité en magasins La capacité des espaces commerciaux est désormais limitée à une personne tous les cinq mètres carrés pour éviter les rassemblements qui ont lieu la semaine après Noël pour échanger des cadeaux.

Soldes et échanges « Entre le 25 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, les pratiques commerciales avec baisse de prix sont interdites dans les établissements », a défini le gouvernement. Les soldes en ligne sont uniquement possibles – en savoir plus ici.



Les nouvelles mesures seront en vigueur jusqu’au 10 janvier. Rappelons également que désormais, le nombre de tests gratuits de dépistage du COVID-19 effectués en pharmacie et en laboratoire passe de quatre à six par personne chaque mois, sous le régime exceptionnel et temporaire qui prévoit son ticket modérateur.