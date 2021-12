Android 13 : La première grande nouveauté des smartphones est déjà connue

Avec Android 12 sorti par les fabricants et Android 12 L en préparation, il est temps pour Google de se tourner vers la prochaine version. C’est déjà en préparation et un build qui a échappé à Google en montre désormais beaucoup.

Certaines des nouveautés que le géant de la recherche apportera aux smartphones sont déjà connues. Il est clair que la voie à suivre est à nouveau celle de l’amélioration et de la création de nouvelles fonctionnalités.

Nous sommes encore à plusieurs mois du prochain déploiement d’E/S et d’Android 13. Pourtant, et d’après ce que le site XDA a révélé, de nombreuses nouveautés sont en cours pour rendre le système de Google encore meilleur sur les smartphones.

Chaque application peut avoir sa propre langue

Les premières nouveautés de cette semaine avaient déjà été évoquées, résultat d'une fuite et d'une première version non officielle d'Android 13. Celle-ci se concentre sur la façon dont Android gérera les langues des applications et le système lui-même.





Si jusqu’à présent les applications devaient respecter les paramètres de langue du système, avec Android 13 cela devrait changer. Chaque application pourra utiliser sa propre langue, laissant les utilisateurs choisir ce qu’ils veulent à tout moment.

Notifications pour les applications autorisées uniquement

Deuxièmement, Android 13 se concentrera sur les notifications et la manière dont elles parviennent à l'utilisateur. Il y aura des changements et ils n'auront plus la liberté qu'ils avaient. De plus, les applications n'alimentent pas ce qu'elles veulent dans ce domaine.





Jusqu’à présent, toute application installée pouvait afficher des notifications sans demander le consentement de l’utilisateur. Cela devrait changer, Android 13 devant avoir une autorisation, qui peut ensuite être révoquée.

TARE : Gestion de la batterie faite par crédits

La gestion des processus et leur utilisation sont au centre d'un autre changement. Il porte le nom de TARE (Android Resource Economy) et est un gestionnaire de crédits qui seront attribués aux applications afin qu'elles puissent exécuter des processus.





Ces crédits seront attribués en fonction de facteurs tels que l’état de la batterie et autres. Ensuite, et avec cette monnaie, les applications vont « payer » à Android 13 pour pouvoir exécuter leurs processus, toujours de manière compétitive.

Une nouvelle horloge sur l’écran de verrouillage d’Android 13

Le dernier ajout à Android 13 est l'horloge de l'écran de verrouillage. Il s'agit d'un système classique de Google et va bientôt changer ou du moins permettre à l'utilisateur de l'ajuster davantage à votre goût.





Actuellement, cette horloge occupe 2 lignes et n’est modifiée que lorsqu’il y a de nouvelles notifications. Dans ce cas, et jusqu’à ce que celles-ci disparaissent, il ne lui reste qu’une seule ligne, beaucoup plus petite. C’est ce que Google comprend que les utilisateurs veulent et donnera la possibilité d’être toujours utilisé.

Comme nous l’avons dit précédemment, nous sommes encore loin de voir quelque chose de nouveau en ce qui concerne Android 13. Cette version est venue de Google, mais pas officiellement. Il faudra encore attendre quelques mois pour que cette nouvelle version soit testée sur smartphones.