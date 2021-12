Vladimir Poutine annonce un coup de feu considéré comme « invincible »

Il y a des pays qui continuent à investir massivement dans les armes ! Un exemple en est la Russie qui, à travers son président Vladimir Poutine, a récemment annoncé un essai réussi de tir de missiles hypersoniques Zircon, une arme considérée comme « invincible » par Moscou et qui est au cœur de la course aux armements entre puissances militaires.

Connaître la portée de cette arme et d’autres caractéristiques.

Missile Zircon : L’arme qui a une portée d’environ 1 000 kilomètres

Selon divers médias russes, c’est la première fois que Moscou annonce le lancement de missiles Zircon. Selon le président russe lui-même, « c’est « un grand événement pour le pays et une étape importante vers le renforcement des capacités de sécurité et de défense de la Russie ».

Le premier tir officiel d’un missile Zircon date d’octobre 2020 et, en attendant, d’autres tests ont déjà eu lieu dans l’Arctique russe, à partir de la frégate Admiral Gorchkov et d’un sous-marin immergé.

Avec une portée maximale d’environ 1 000 kilomètres, le Zircon a été installé sur des navires de surface et des sous-marins de la flotte russe.

Les premiers missiles hypersoniques Avangard de nouvelle génération, capables d’atteindre une vitesse de Mach 27 et de changer de cap et d’altitude, ont été activés en décembre 2019, et la Russie cherche maintenant à développer des armes pour une utilisation dans l’espace.

Rappelons qu’à la mi-novembre, la Russie a détruit un ancien satellite en orbite soviétique, provoquant la colère des Occidentaux qui accusaient Moscou de mettre en danger la Station spatiale internationale en provoquant un nuage de débris.