L’initiative européenne a déjà achevé la première phase de développement de son propre CPU

Le segment des processeurs est essentiellement dominé par Intel et AMD. Cependant, c’est un aspect très attrayant dans la catégorie du matériel et, en tant que tel, il y a ceux qui comprennent qu’il devrait être de moins en moins dépendant de ces fabricants et d’autres. Et c’est vraiment l’objectif de l’Initiative européenne des transformateurs.

Ainsi, selon ce qui vient d’être révélé, l’organisation a déjà achevé la première phase de développement de son propre processeur.

L’European Processors Initiative met fin à la première phase de développement du processeur

L’European Processors Initiative (EPI) a annoncé cette semaine qu’elle a achevé la première phase de trois ans de développement de son propre processeur personnalisé. Ces équipements ont été adaptés aux différents modèles d’utilisation dont l’Union Européenne peut avoir besoin.

Ce projet est composé de 28 entités partenaires de 10 pays européens différents. L’objectif principal est que l’UE gagne en indépendance en termes de technologies et d’infrastructures pour les puces de calcul haute performance (HPC).

À travers une publication sur son site officiel, l’organisation explique en détail tous les détails de ce projet et l’ensemble du processus. Vous pouvez consulter toutes les informations disponibles ici.

À partir de ces informations, EPI met en évidence le processeur Rhea à usage général, un microcontrôleur et un accélérateur intégrés hautes performances de preuve de concept pour les applications automobiles.

Ainsi, le succès de cette première phase, SGA1, lance l’initiative européenne pour le début de la deuxième phase, qui devrait démarrer dès janvier 2022. Ces résultats sont le fruit de trois grands domaines de la Recherche et de l’Innovation : le Processeur à Usage Général (GPP ), l’Accélérateur (EPAC) et le secteur automobile, à travers diverses activités communes.

Atos, leader mondial de la transformation numérique, de la cybersécurité, du cloud et du HPC, est partenaire du parti GPP. En collaboration avec SiPearl, une société qui met sur le marché le processeur européen à hautes performances et à faible consommation d’énergie, entre autres, le partenariat vise à définir les spécifications de l’architecture Rhea.

Ainsi, il faut s’attendre à ce que dans quelques années encore l’Union européenne soit moins dépendante de la production de processeurs provenant de fabricants d’autres continents.