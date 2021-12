La pandémie de COVID-19 nous a apporté de nombreux changements dans nos vies. Et pendant la période de confinement, les technologies ont été l’un des meilleurs compagnons des personnes qui ont passé des mois enfermées chez elles. Ainsi, en plus des activités professionnelles, les gens passaient également leur temps à jouer à des jeux électroniques sur différentes plateformes.

Désormais, selon les dernières informations, l’industrie du jeu vidéo a déjà généré 180,3 milliards de dollars en 2021.

Une récente étude du site Newzoo a conclu que l’industrie du jeu a déjà généré environ 180,3 milliards de dollars (~159 milliards d’euros) de revenus sur cette année 2021. Ce chiffre impressionnant a ainsi réussi à établir un nouveau record, puisqu’il est supérieur de 1,4%. que l’année dernière, quand il y avait eu une énorme demande de jeux en raison du confinement.

Cependant, il s’agit d’un chiffre impressionnant, car il était prévu que, à mesure que la pandémie deviendrait plus sous contrôle, les jeux deviendraient des activités moins encombrées. Ainsi, les estimations indiquent qu’en 2021 cette valeur serait d’environ 175,8 milliards d’euros, mais la réalité montre des chiffres plus élevés.

Selon les détails révélés, le secteur des jeux électroniques pour appareils mobiles a été celui qui a le plus progressé, avec 7,3%, réussissant à lever 93,2 milliards de dollars. Dans cette catégorie, les tablettes ont augmenté de 2,6 % (11,7 milliards de dollars US) et les smartphones ont rapporté 81,5 milliards de dollars US, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Les revenus des jeux mobiles ont représenté 52% des revenus totaux des jeux cette année.

En ce qui concerne les ordinateurs, ce secteur a obtenu 36,7 milliards de dollars, mais il était en baisse de 0,8% par rapport à 2020. Ici, les jeux par navigateur ont levé 2,6 milliards de dollars, moins 18,2%, et les jeux téléchargés ont rapporté 34,1 milliards de dollars, en hausse de 0,9% sur un an. -an.

Enfin, le marché des consoles a enregistré un recul de 6,6%, réalisant un chiffre d’affaires de 50,4 milliards de dollars.

