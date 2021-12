Et si votre télévision vous permettait de goûter aux saveurs ?

Si les téléviseurs sont déjà capables de transmettre des images et des sons extrêmement fidèles à la réalité, on a toujours dit que leurs limites étaient les saveurs et les odeurs, car il est impossible de les faire connaître aux téléspectateurs à travers l’écran. Ou était.

Un professeur de japonais a mis au point un écran capable d’imiter les saveurs véhiculées.

Imaginez voir une publicité pour n’importe quelle marque alimentaire. À première vue, il pense qu’il aimerait le prouver, cependant, comme il le regarde à la télévision, il reconsidère, car ce ne sera pas possible à travers cela. Ou est-ce?

Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, technologiquement parlant, un professeur japonais a réalisé quelque chose d’extraordinaire, et que l’on croit impossible : un prototype de télévision capable de reproduire les saveurs des aliments. L’appareil porte le nom de Taste the TV et est équipé d’un carrousel de dix boîtes de saveurs qui se vaporisent simultanément pour reproduire le goût d’un certain aliment. Ensuite, l’échantillon est affiché à l’écran pour que le spectateur puisse en faire l’expérience.

Selon Homei Miyashita, professeur à l’université Meiji, l’objectif est de « permettre aux gens de vivre quelque chose comme manger dans un restaurant à l’autre bout du monde, même s’ils sont chez eux ». De plus, il vous permet d’établir une expérience multi-sensorielle.

Le prototype de l’écran de télévision a été réalisé par l’enseignant, en collaboration avec une équipe de 30 élèves. De plus, ils ont créé d’autres dispositifs liés au goût des aliments. Par exemple, ils ont développé une fourchette qui rehausse la saveur des aliments.

Le dernier appareil à être développé était donc l’écran de télévision et la construction d’une version commerciale coûterait, selon le professeur, environ 875 dollars.

L’appareil développé par l’Université Meiji a été présenté devant plusieurs journalistes. Comme l’a révélé Reuters, l’étudiante Meiji Yuki Hou a déclaré qu’elle voulait goûter du chocolat sucré et l’écran a pulvérisé cette même saveur sur un film plastique.

Bien qu’il soit encore à un stade embryonnaire et implique des coûts élevés, il s’agit toujours d’un appareil impressionnant doté d’une technologie innovante.

A lire aussi :