Walkingpad X21 – En 2022, faites de l’activité physique une priorité dans votre vie

L’activité physique continue d’être classée dernière par bon nombre d’entre nous. Que nous ayons une vie bien remplie ou que nous sachions mieux passer du temps assis à regarder des séries, une simple promenade est laissée à un autre jour… Mais le corps a besoin de bouger pour être en bonne santé. Avoir un tapis roulant à la maison ou un vélo peut être un premier pas vers le maintien d’un mode de vie sain, sans quitter le « confort ».

Parce que l’espace à la maison est souvent limité pour avoir une de ces machines, il existe déjà des solutions plus compactes, avec une grande fiabilité et même un contrôle par smartphone. C’est le cas du Walkingpad X21.

Les tapis roulants de course sont généralement associés à de grosses machines, dans de nombreux cas des monos qui se trouvent dans un coin de la maison et que personne n’utilise. Mais aujourd’hui, il existe déjà sur le marché des propositions assez compactes et pliables, qui incluent également des technologies « intelligentes ».

Le Walkingpad X21 est un tapis roulant électrique à fort impact avec un système d’amorti avancé, le rendant idéal pour la course. Il a ainsi une variation de vitesse qui va de 0,5 à 12 km/h. De plus, il supporte un poids allant jusqu’à 110 kg.

Sur le bouton circulaire placé sur la barre se trouvent des commandes et un panneau numérique. Le tapis de course est pliable en deux parties, ce qui permet de le ranger plus facilement. De plus, la conception de la machine pliée a été pensée avec soin afin qu’elle ne détonne pas significativement avec les environnements.

Le Walkingpad X21 dispose d’une connexion NFC pour s’appairer rapidement avec le smartphone et tout le contrôle peut alors être effectué via l’application. L’application propose même quelques exercices à suivre.

Cette machine Walkingpad X21 est disponible pour 800 € avec le coupon de réduction GKBWKPX21, toutes taxes comprises, dans un entrepôt européen.

