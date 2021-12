Les jours raccourcissent car la Terre tourne plus vite

Sameriver Tour Multiprise, Multi Prises Électriques avec 6 Prises et 4 Ports USB, 3M Multiprise Pare Foudre, Prise Multiple avec Interrupteur Protection Contre Les Surcharges pour Maison Bureau

【6 Prises et 4 Ports USB】:Tour multiprise electrique convient à tous les appareils électriques et appareils alimentés par USB, permet de charger plusieurs appareils simultanément. Tels que TV, climatisation, ordinateur, le téléphone, etc. 【Sûr et Fiable】: Certificats RoHS, CE et FCC. Ce rallonge multiprise electrique est résistant à la foudre, aux surcharges, aux surtensions et aux hautes températures. Il coupera automatiquement l'alimentation pour protéger les appareils connectés lorsqu'une surtension est détectée. 【Cordon Rétractable 3M】: Multi Prises Électriques avec le cordon rétractable en cuivre pur 3M, vous pouvez enrouler le cordon en tournant la tour et vous pouvez régler la longueur du cordon selon vos besoins, ce qui pour éviter que le fil ne soit encombré. Une poignée durable sur le dessus pour un transport pratique. 【Économie d'énergie & économie d'espace】: Multiprise pare foudre a 2 commandes de commutation indépendantes à une seule couche, éteint plusieurs composants électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Avec la conception de la tour verticale, aidez à économiser de l'espace. 【Garantie de 12 Mois】: Nous avons une garantie de 12 mois. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes avec 3M Multiprises Parafoudre. Conseil chaleureux: veuillez ne pas utiliser d'adaptateur non standard ou de prise électrique pour éviter de provoquer un court-circuit.