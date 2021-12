Samsung va abandonner Android sur smartphones ? La rumeur dit oui

Android est le système d’exploitation le plus utilisé sur les smartphones. Développé et maintenu par Google, il a été le choix de nombreux fabricants comme Samsung, entre autres. Soit dit en passant, la marque sud-coréenne est l’une de celles qui pilotent le plus ce système d’exploitation. Mais vous pouvez arrêter de l’utiliser.

Selon certaines rumeurs, Samsung miserait sur le Fuchsia.

Samsung a adopté Android comme système de smartphone depuis de nombreuses années. Ce n’est pas le seul système qui a déjà utilisé, ayant quelques propositions avec Tizen, mais qu’il a fini par abandonner. Maintenant, tout indique un autre changement de poids.

Une nouvelle rumeur suggère que la société coréenne a peut-être commencé à considérer le fuchsia comme une alternative à ses smartphones. Abandonnera Android et adoptera cette nouvelle proposition, ce qui en fera le nouveau système qui sera utilisé dans leur équipement.

Cette main de proximité sera étrange, puisque Samsung a déjà contribué au code pour le développement de cette nouvelle proposition de Google dans un passé récent. Naturellement, il reste encore beaucoup de temps avant que les premières propositions avec ce nouveau système n’apparaissent.

Fuchsia est un système que Google développe depuis un certain temps et sera dédié à de nombreux types d’équipements, dont les smartphones. Celui-ci n’utilise pas le noyau Linux et utilise sa propre proposition, appelée Zircon.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de propositions concrètes avec le Fuchsia, Google l’a déjà utilisé dans ses équipements. Le premier à recevoir cette nouvelle a été le hub Nest, qui a changé de manière transparente et sans aucune.

Si Google va de l’avant avec Fuchsia et abandonne Android, tous les fabricants devront faire ce changement. Néanmoins, Samsung sera à l’avant-garde pour embrasser ce que beaucoup considèrent comme l’avenir à l’avance.