Huawei P50 Pocket : le pliable dépasse déjà le million de réserves

Un nouveau nom est récemment apparu dans le catalogue des smartphones de Huawei. Le Huawei P50 Pocket est le nouveau téléphone pliable de la marque chinoise qui est sorti ce jeudi 23 décembre.

Et selon les informations révélées, le P50 Pocket est un succès puisqu’il a déjà dépassé le million de réservations. C’est donc une bonne nouvelle pour l’entreprise qui a été lourdement barrée par les États-Unis, ce qui a fortement conditionné la croissance de son activité, notamment dans le développement d’équipements.

Plus d’un million de réservations effectuées depuis le Huawei P50 Pocket

Après spéculation, le nouveau smartphone pliable de Huawei est enfin arrivé sur le marché. Le P50 Pocket est la dernière tentative de la marque pour regagner une place prépondérante dans ce segment, car elle est empêchée de négocier et de recourir à des entreprises et des fabricants ayant des liens avec les États-Unis, où il est interdit.

Mais avec le lancement du Huawei P50 Pocket, on constate que l’intérêt des consommateurs pour ses produits est toujours important. Le téléphone pliable est en vente pour 8 988 yuans, soit environ 1 245 euros en conversion au taux actuel, et les réservations sont désormais possibles. Et selon les informations, sur la plate-forme JD, le montant des réservations d’équipement a déjà dépassé les 120 000. Sur la plate-forme Tmall, il y en a plus de 90 000 et sur Huawei Mall le nombre de réservations dépasse 970 000. Ainsi, le nombre de réservations dépasse déjà le million et il ne cesse d’augmenter.

Le Huawei P50 Pocket est un pliage très fin et élégant, ayant une épaisseur de 7,2 mm déplié et 15,2 mm lorsqu’il est plié dans une tasse. Il dispose d’un écran de 6,9 ​​pouces, d’une batterie de 4 000 mAh et d’un support de charge rapide de 40 W. Il est doté du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm et n’est disponible qu’en deux couleurs, un ton doré clair et un ton sombre.