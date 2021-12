Des problèmes pour charger votre Apple Watch ? Cela semble être la faute de watchOS 8.3

La relation d’Apple avec les accessoires non officiels n’a jamais été pacifique et semble avoir pris une nouvelle position avec l’Apple Watch. La marque n’a jamais fait l’apologie de son utilisation et souhaite que ses utilisateurs n’utilisent que des propositions officielles.

Avec l’augmentation des plaintes, il semble y avoir un nouveau problème avec la montre de la marque. Celles-ci ont cessé de se charger sur certaines propositions d’autres fabricants, le doigt pointant vers la dernière mise à jour, watchOS 8.3.

Apple Watch a arrêté de se charger

Il y a quelques jours à peine, Apple a publié watchOS 8.3. Cela est arrivé avec la sortie d’iOS 15.2, apportant de nouvelles fonctionnalités, notamment associées aux AirTags. C’est également ce qui a apporté des correctifs à certains correctifs et problèmes et a apparemment fini par en apporter un nouveau.

Les rapports s’accumulent sur Reddit et d’autres réseaux sociaux, les utilisateurs signalant le même problème. Lorsque vous utilisez des socles de chargement non officiels, l’Apple Watch ne se charge pas ou arrête de se charger après quelques minutes.

Le blâme semble être sur watchOS 8.3

D’après ce qui est révélé, il n’y a pas de modèle ni beaucoup de marques affectées par ce problème dans les chargeurs Apple Watch. Des marques réputées et éprouvées posent le problème. Les tests effectués pointent même vers cet élément, laissant de côté les chargeurs et les câbles.

Le seul élément associé à ce problème est la présence du nouveau watchOS 8.3. Après l’installation, le problème se pose, l’Apple Watch ne se chargeant pas du tout. Ce n’est qu’avec le chargeur officiel que la montre Apple sera rechargée.

Apple n’a toujours pas donné de signe

Pour l’instant, il n’y a toujours pas de solution à ce problème pour watchOS 8.3 et Apple Watch. Certains utilisateurs proposent de redémarrer et même de réinitialiser l’horloge, mais beaucoup signalent que même avec ces étapes, le problème persiste et ne disparaît pas.

Comme il est normal dans ces situations, Apple s’est tu et n’a toujours pas reconnu le problème. Il travaillera probablement déjà sur sa correction, et il est prévu qu’une mise à jour fera disparaître cette faille et qu’il sera possible de charger à nouveau n’importe quelle proposition de n’importe quelle marque.