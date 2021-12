WhatsApp apporte à nouveau de nouvelles fonctionnalités à l’interface de vos applications mobiles

WhatsApp s’est concentré sur l’apport de nouvelles à votre service de messagerie et à l’interface des applications mobiles. Celles-ci visent à offrir une plus grande confidentialité aux utilisateurs, tout en garantissant une utilisation plus simple et plus pratique.

Bien sûr, il n’a pas négligé l’amélioration de son interface, afin de poursuivre ce qu’il a apporté au fil des ans. Cela peut maintenant être vu à nouveau, avec deux améliorations qui sont testées pour plus tard.

Les derniers mois ont montré que WhatsApp renouvelle son service, apportant des nouvelles aux utilisateurs. Ceux-ci sont évalués progressivement pour s’assurer qu’ils sont exempts de problèmes et peuvent être utilisés par tout le monde. Ainsi, et dans ce sens, il y a désormais deux nouvelles fonctionnalités dans les applications mobiles.

Les appels WhatsApp ont un nouveau visage

La première nouveauté est l’une des fonctionnalités les plus intéressantes et les plus utilisées de WhatsApp. Nous parlons d’appels vocaux, qui ont augmenté avec la croissance de ce service. Les utilisateurs choisissent de plus en plus cette fonctionnalité pour communiquer à l’aide d’applications mobiles.

Ce qui a été découvert dans la version d’essai d’iOS est un rangement de tous les éléments présents. Avec cette nouvelle interface, tout est plus moderne et plus compact, avec une nouvelle organisation de l’espace disponible. Cela sera particulièrement utile pour les appels vocaux de groupe.

Rappelez-vous la confidentialité utilisée dans les applications mobiles

La deuxième nouveauté de WhatsApp, également encore en cours de test, veut rappeler aux utilisateurs que ce service utilise des chiffrements dans toutes les communications de messages. Ainsi, et le cas échéant, les utilisateurs sont assurés que leurs communications sont sécurisées et privées.

Naturellement, cette nouveauté n’apportera rien de nouveau au service ou aux applications mobiles, mais elle garantit à l’utilisateur la sécurité d’être dans un environnement plus sûr et où ses conversations ne peuvent pas être connectées, même via WhatApp ou mela Meta.

Ces nouvelles fonctionnalités seront testées et devraient atteindre les utilisateurs très prochainement. Ils ont maintenant été détectés dans la version iOS, mais on s’attend à ce qu’ils atteignent également Android, couvrant ainsi toutes les applications mobiles.