Découvrez 5 applications pour organiser vos recettes

Si vous faites partie de ces personnes qui recherchent constamment de nouvelles recettes et notent celles que vous trouvez sur des papiers ou des cahiers aléatoires, nous avons quelques applications pour résoudre ce problème.

Ces 5 applications vous permettront de compiler des plats sucrés et salés, ainsi que d’y accéder via votre smartphone (Android et iOS), de manière simple et pratique.

Si vous avez l’habitude de noter les recettes que vous trouvez, pour les reproduire plus tard, sur des feuilles volantes que vous finirez par oublier, découvrez ces 5 applications qui vous permettront d’accéder à tous les plats que vous souhaitez y ajouter, à tout moment. temps.

1 – Gestionnaire de recettes Paprika

Une fois l’application installée, vous tomberez sur le bouton « Rechercher des recettes ». En cliquant ici, vous serez dirigé vers un navigateur au sein de l’application et, à travers celui-ci, vous pourrez rechercher les recettes que vous souhaitez. Si vous le souhaitez, vous pouvez également les enregistrer dans Paprika, étant disponibles pour être modifiés plus tard.

Si vous souhaitez enregistrer vos propres recettes, vous pouvez les ajouter en cliquant simplement sur le bouton + dans la barre supérieure de l’application. De cette façon, vous pourrez nommer la recette, ajouter des photos, l’ajouter à une catégorie créée par vous, lister les ingrédients et décrire le processus de préparation. Plus que cela, vous pouvez inclure des notes que vous jugez pertinentes, ainsi que des informations nutritionnelles sur le plat.

En plus de fonctionner comme un fichier de recette, Paprika vous donne des outils pour planifier des repas, des menus, créer des listes de courses et convertir des mesures.

Si vous avez installé l’application sur plusieurs appareils, elle synchronisera toutes les données, ainsi que les recettes que vous avez enregistrées.

Disponible pour Android et iOS.

2 – Grand Four

Avec cette application, vous serez en mesure d’enregistrer et d’enregistrer vos propres recettes (Mes recettes), ainsi que de collecter des idées d’autres personnes affichées sur l’écran principal (Obtenir des idées).

En revanche, si vous souhaitez un plat en particulier, dont vous n’avez pas encore la recette, vous pouvez rechercher des options via la recherche, dans le coin inférieur droit de l’écran. Là, en plus de pouvoir rechercher ce que vous voulez, vous pouvez accéder à des catégories telles que les entrées, le pain, le petit-déjeuner, les salades, les soupes, les sauces, les desserts, entre autres.

De plus, si vous avez des restes que vous souhaitez utiliser dans un plat, vous pouvez en informer l’application et, avec les données qu’elle présente, elle vous montrera des recettes qui incluent les aliments que vous avez à la maison.

Comme Paprika, BigOven vous permet également de créer une liste de courses, ainsi que de planifier des repas en semaine. Par ailleurs, vous pourrez suivre les comptes d’amis qui utilisent l’application, afin de récolter des idées et de mettre les vôtres à disposition.

Disponible pour Android et iOS.

3 – Miam

Avec une apparence plus sobre et nettoyer, Yummly facilite la recherche de recettes. En plus de vous permettre de rechercher des plats spécifiques, il vous permet de photographier des ingrédients et, à travers l’image, propose des recettes qui incluent les aliments présentés.

Comme les précédents, Yummly permet l’élaboration d’une liste de courses, ainsi que la planification des repas.

Bien que cela soit utile dans la version gratuite, si vous choisissez de faire le améliorer pour la version Pro, Yummly ouvrira des possibilités infinies, y compris la suggestion de recettes traditionnelles du monde entier.

Disponible pour Android et iOS.

4 – Compagnon de cuisine

Auparavant surnommé My CookBook, ce compagnon de cuisine offre la possibilité de saisir ses propres recettes, mais il permet aussi d’en rechercher de nouvelles, ainsi que de les enregistrer directement dans l’application.

De plus, vous pourrez créer une liste de courses, basée sur les ingrédients demandés par les recettes, et faire un plan de repas.

En créant une recette dans l’application, vous pouvez la nommer, insérer des photos, l’ajouter à une catégorie, lister les ingrédients, décrire le processus de préparation et insérer des informations nutritionnelles.

Encore une fois, si vous choisissez la version payante de Cookmate, vous aurez plus d’outils à votre disposition.

Disponible pour Android.

5 – Fouet

Une fois l’application ouverte, vous trouverez des recettes sélectionnées dans vos préférences (sélectionnées au moment de l’inscription). Dans la barre du bas, vous trouverez les recettes que vous conservez, ainsi que celles que vous ajoutez, notées par vos soins.

En plus d’offrir la possibilité de trouver des amis qui utilisent également l’application, Whisk vous permet de planifier vos repas, ainsi que de préparer votre liste de courses au sein même de l’application.

En ajoutant l’extension de l’application à Chrome, vous pourrez enregistrer directement les recettes que vous recherchez sur Internet et que vous souhaitez archiver dans l’application.

Disponible pour Android et iOS.

Les applications que nous vous montrons sont, en fait, similaires les unes aux autres, à de rares exceptions près. Par conséquent, à vous de choisir, parmi les options, celle qui correspond le mieux à vos besoins, ainsi que celle qui vous plaît le plus en termes d’offre.

