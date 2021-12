Pharaon : The New Era, le retour en Egypte ancienne

Récemment, le développement de Pharaoh: A New Era a été publié par le distributeur Dotemu et Triskell Interactive Studios.

C’est un retour à un jeu de stratégie qui nous replonge au temps des Pharaons.

Les studios de développement français Triskell Interactive ont récemment révélé qu’ils travaillaient sur Pharaoh: A New Era, le retour des jeux de stratégie à l’époque des pharaons dans l’Egypte ancienne.

Suivant les lignes du titre original, Pharaoh: A New Era est un jeu de construction de ville qui, comme son nom l’indique, se déroule dans l’Egypte ancienne.

Pharaoh : New Era essaie donc de recréer toute la magie et le charisme du jeu original, mais après 20 ans et avec d’autres conditions. Ainsi, le jeu a été réécrit et, en plus d’introduire un nouveau code, il propose également des graphismes 4K, des mécanismes améliorés et des améliorations au niveau de l’UI (User Interface).

La campagne met les joueurs au défi de développer diverses villes égyptiennes à travers 6 périodes différentes de l’Egypte ancienne. Pour ce faire, ils devront reprendre les rênes de divers domaines importants pour le développement des métropoles, comme par exemple la création de routes commerciales, la production de matériaux, la santé, la religion, la sécurité,… entre autres aspects.

Pharaoh: A New Era comprend l’extension 2000, intitulée Cleopatra: Queen of the Nile, qui propose plus de 100 heures de jeu, 53 missions, un éditeur de mission et un mode Free Build.

Pendant ce temps, une nouvelle bande-annonce a été révélée, un documentaire « Behind the Scenes » où les développeurs du jeu révèlent plus de détails et de détails sur Pharaoh: A New Era.

Pharaoh: A New Era sortira sur PC début 2022.