Lenovo se retire du CES en raison des problèmes de Covid-19

En bref : plusieurs leaders technologiques, dont Amazon, Meta et Twitter, ont déjà renfloué l’aspect en personne du Consumer Electronics Show du mois prochain à Las Vegas en raison des inquiétudes concernant la variante Omicron de Covid-19. Maintenant, nous pouvons ajouter Lenovo à la liste croissante des entreprises qui n’auront pas de présence physique au CES.

Un porte-parole de Lenovo a déclaré à TechCrunch qu’après avoir suivi de près les tendances entourant Covid, ils estimaient qu’il était dans le meilleur intérêt de la santé et de la sécurité des employés, des clients, des partenaires et de la communauté en général de suspendre toutes les activités sur site prévues à Las Vegas.

La nouvelle technologie de Lenovo devrait toujours être lancée comme prévu initialement les 4 et 5 janvier, a ajouté le porte-parole.

Le CES 2022 se tiendra en personne du 5 au 8 janvier à Las Vegas avec de solides mesures de sécurité en place, et notre accès numérique est également disponible pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se rendre à Las Vegas. https://t.co/NT0OcJzGW1 pic.twitter.com/dWrhhY8F8P – CES (@CES) 22 décembre 2021

La Consumer Tech Association, l’organe organisateur du CES, a réitéré mardi que le CES 2022 sera en personne à Las Vegas du 5 au 8 janvier. preuve de vaccination contre le Covid-19 pour assister au rassemblement en personne.

Le CES 2022 aura également un volet virtuel pour ceux qui ne peuvent/ne veulent pas faire le voyage dans le désert.

Avec les vacances à nos portes et les célébrations du Nouvel An qui arrivent une semaine plus tard, la situation du virus ne fera probablement qu’empirer avant de s’améliorer. Si nous devions deviner, Lenovo ne serait pas le dernier acteur majeur à se retirer des activités en personne au CES. Ce que nous ne savons pas encore, c’est quand ou si le CTA fermera l’intégralité de l’événement physique.