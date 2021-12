Pensez-vous qu’il est temps de quitter Windows ou macOS et de partir à la découverte d’une distribution Linux ? Les possibilités sont nombreuses, mais notre suggestion va à l’OS élémentaire. Cette distribution est « tout simplement » belle et très fonctionnelle, en plus d’être basée sur Ubuntu.

Avec la sortie de la version 6 en août, la version 6.1 est récemment sortie. Découvrez l’actualité.

L’une des distributions Linux les plus fantastiques porte le nom de système d’exploitation élémentaire. Cette distribution Linux offre une interface agréable et très bien organisée et est livrée avec un ensemble d’applications pré-installées. Cette distribution est basée sur la dernière version d’Ubuntu (Ubuntu 20.04.3 LTS).

Elementary OS 6.1 apporte de nouvelles fonctionnalités, des changements d’interface notables et des améliorations de performances ont également été apportées.

L’une des principales nouveautés est l’App Center, un outil de gestion des applications. Selon les responsables, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées (par exemple, la barre de progression de l’installation) et ont également mis en œuvre quelques améliorations au niveau de l’interface elle-même.

Top nouvelles pour l’OS élémentaire 6.1 Jólnir

Basé sur Ubuntu 20.04.3 LTS

Web 41 (alias Epiphany) inclus

Améliorations au niveau du calendrier

Meilleure indication en termes d’autonomie de la batteriea

De nouveaux gestes pour le contrôle

En savoir plus ici.

Comme mentionné, c’est l’une des plus belles distributions Linux. De plus, il est très fonctionnel, offrant les meilleures performances. Contrairement aux autres systèmes d’exploitation, vous pouvez le télécharger gratuitement.

De plus, selon le site Web du projet, la version 6 a été téléchargée 250 000 fois.

OS élémentaire 6.1 Jólnir