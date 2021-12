Krita, le programme gratuit de dessin et de peinture, arrive en version 5.0

La première chose à retenir est que Krita est une application de peinture 2D tandis que d’autres programmes tels que Photoshop sont conçus pour la manipulation d’images. Cela signifie que les autres programmes peuvent avoir plus de fonctionnalités que Krita en général, mais Krita dispose d’outils pertinents pour la peinture numérique. Les outils sont conçus pour l’art conceptuel, la création de bandes dessinées et de textures. Si vous utilisez une fonctionnalité qui n’est pas répertoriée, créez un didacticiel vidéo rapide et faites-le nous savoir. Nous le mettrons en place pour le partager avec tout le monde.

Interface utilisateur

Une interface utilisateur intuitive qui ne vous gêne pas. Les dockers et les panneaux peuvent être déplacés et personnalisés pour votre flux de travail spécifique. Une fois que vous avez votre configuration, vous pouvez l’enregistrer comme votre propre espace de travail. Vous pouvez également créer vos propres raccourcis pour les outils couramment utilisés.

Stabilisateurs de brosse

Vous avez la main tremblante ? Ajoutez un stabilisateur à votre pinceau pour le lisser. Krita comprend 3 façons différentes de lisser et de stabiliser vos coups de pinceau. Il existe même un outil de pinceau dynamique dédié où vous pouvez ajouter de la traînée et de la masse.

Palette contextuelle

Choisissez rapidement votre couleur et votre pinceau en cliquant avec le bouton droit sur la toile. Vous pouvez également utiliser le système de marquage de Krita pour échanger les pinceaux disponibles qui sont affichés. L’anneau à l’extérieur du sélecteur de couleurs contient les couleurs les plus récemment utilisées. Ces paramètres peuvent être configurés via les préférences.

Moteurs de brosse

Personnalisez vos pinceaux avec 9 moteurs de pinceaux uniques. Chaque moteur dispose d’une grande quantité de paramètres pour personnaliser votre pinceau. Chaque moteur de brosse est conçu pour répondre à un besoin spécifique tel que le moteur Color Smudge, le moteur Shape, le moteur Particle et même un moteur de filtre. Une fois que vous avez terminé de créer vos pinceaux, vous pouvez les enregistrer et les organiser avec le système de marquage unique de Krita.

Mode enveloppant

Il est maintenant facile de créer des textures et des motifs homogènes. Appuyez sur la touche « W » pendant que vous peignez pour basculer en mode bouclage. L’image fera des références d’elle-même le long des axes x et y. Continuez à peindre et regardez toutes les références se mettre à jour instantanément. Plus de décalage maladroit pour voir comment votre image se répète.

Gestionnaire de ressources

Importez des packs de pinceaux et de textures d’autres artistes pour étendre votre ensemble d’outils. Si vous créez des pinceaux que vous aimez, partagez-les avec le monde en créant vos propres ensembles. Découvrez les packs de pinceaux disponibles dans la zone des ressources.

Prise en charge de la tablette mise à jour pour Windows, Linux et macOS

Nous avons finalement réussi à rassembler le code que nous avons écrit pour prendre en charge les tablettes sous Windows (tant Wintab que Windows Ink), Linux et macOS avec le code existant dans notre plate-forme de développement, Qt. Cela a amélioré la prise en charge des configurations multi-écrans, davantage de tablettes sont prises en charge et une multitude de bugs avec les tablettes ont été résolus. C’était un travail énorme !

Remarque : nous devions patcher Qt pour que tout cela fonctionne. Les correctifs ont été mis en amont mais pourraient ne pas encore être intégrés par votre distribution Linux. Jusqu’à ce que cela se produise, vous devrez peut-être utiliser Linux AppImage au lieu de Krita tel que construit par votre distribution.

Peinture HDR

Animation HDR créée en Krita par Agata Cacko

Krita est capable de travailler avec des images HDR depuis 2005, mais il est désormais possible de visualiser votre image HDR en HDR, sur du matériel pris en charge. Vous pouvez désormais non seulement enregistrer votre image HDR dans des fichiers .kra ou OpenEXR, mais également en PNG étendu. Avec la bonne version de FFMPEG, vous pouvez même créer des animations en HDR ! Avoir la bonne configuration informatique pour cela peut être assez compliqué, alors dirigez-vous vers la documentation pour voir ce qui est impliqué. L’affichage HDR n’est disponible que sur Windows 10.

Si vous avez activé le HDR, le Docker Small Color Selector dispose d’un curseur « nits » supplémentaire qui vous permet de modifier la luminosité d’une couleur spécifique.

Performances de vitesse de brosse améliorées avec vectorisation et programmation sans verrouillage

Deux de nos étudiants du Google Summer of Code 2018 ont accéléré Krita avec des techniques de programmation appelées hashmap sans verrouillage pour gérer les données de pixels (Andrey Kamakin) et la vectorisation GPU (Ivan Yossi). La table de hachage sans verrouillage devrait améliorer la vitesse de Krita avec le multithreading, le graphique montre les gains de performances en fonction du nombre de cœurs de votre processeur. La vectorisation des pointes gaussiennes et Soft-brush optimise Krita en tirant parti de la capacité de votre processeur à effectuer des calculs similaires très rapidement, le gif ci-dessus montrant la différence de vitesse pour la pointe gaussienne du pinceau.

L’axe de gauche sur le graphique est le temps en millisecondes. Vous pouvez voir les opérations de peinture passer de 1,5 seconde à environ 1 seconde avec la table de hachage sans verrouillage. La ligne bleue montre comment Krita fonctionnait auparavant.

Palette de couleurs améliorée Docker

Une palette de couleurs améliorée de l’un de nos étudiants Google Summer of Code pour 2018 – Michael Zhou. Il est plus stable ainsi que certains des changements suivants :

Au lieu d’un docker basé sur les entrées, un docker basé sur des lignes et des colonnes.

Il peut contenir des entrées vides, ce qui est utile pour l’organisation.

Glisser-déposer stable des couleurs.

Ajout facile d’entrées en cliquant dessus dans le menu fixe.

Un clic droit supprime une entrée.

Les palettes peuvent être mises dans le fichier KRA.

Vous pouvez appuyer sur l’icône du dossier pour ouvrir une boîte de dialogue d’édition de palette dans laquelle vous pouvez définir une palette à stocker dans le document ou le dossier de ressources.

Quoi de neuf:

Remarque sur la compatibilité des fichiers avec les fichiers Krita 4.x et Krita 3.x :

Krita 5.0 est une version majeure de Krita. Krita 5.0 ne peut pas charger les couches vectorielles créées avant Krita 3.0 et dispose d’un système de ressources complètement retravaillé.

Krita 5.0 a un format de fichier de préréglage de pinceau mis à jour (.kpp). Krita 4 et les versions antérieures ne peuvent pas utiliser les préréglages de pinceau créés dans Krita 5.

Krita 5.0 a résolu un problème avec la taille du texte dans les documents. Cependant, l’ouverture de fichiers créés avec des versions antérieures de Krita peut nécessiter la modification d’un paramètre pour obtenir la taille de texte initialement attendue.

Système de ressources plus rapide et plus flexible

Nous avons entièrement réécrit la gestion des ressources par Krita, telles que les préréglages de pinceaux, les dégradés, les palettes, etc. Avant, nous avions un système de modèles fragile, où nous aurions dû utiliser une base de données appropriée, et donc, nous utilisons maintenant une base de données SQLite au cœur de notre gestion des ressources. Cela corrige de nombreux bugs avec le balisage et le chargement des ressources ainsi qu’une poignée de problèmes d’interface utilisateur. Cela rend également notre système de ressources plus rapide et plus léger. Parce que nous ne chargeons pas toutes les ressources en même temps, Krita va maintenant démarrer plus rapidement et utiliser moins de mémoire de travail (d’après nos tests, Krita 5.0 a utilisé 200 Mo de RAM en moins !).

Nouveau gestionnaire de bundles et emplacements de ressources configurables.

Le dossier de ressources de Krita était auparavant codé en dur. Pas plus! Vous pouvez maintenant configurer quel dossier est le dossier de ressources et où se trouve le cache. Ceux d’entre nous qui aimeraient avoir leur dossier de ressources sur une clé USB pourront désormais le faire.

De plus, nous prenons désormais en charge davantage de bibliothèques de ressources. Nous avions déjà notre propre format d’ensemble de ressources, mais nous prenons désormais également en charge les bibliothèques de styles de calques Photoshop et les bibliothèques de pinceaux. Les documents peuvent désormais également être considérés comme un endroit pour stocker des ressources, et bien que nous ne l’utilisions que pour les palettes pour le moment, nous espérons étendre cela à l’avenir.

Nouveau gestionnaire de ressources

Ce nouveau gestionnaire vous permet de marquer en masse les pinceaux ainsi que de supprimer et de restaurer des ressources à volonté (Krita les désactivera). Il est livré avec de jolies petites fonctionnalités d’interface utilisateur, comme un widget de balisage qui affiche toutes les balises actuelles d’une ressource en un coup d’œil rapide.

Les styles de calque sont désormais des ressources

Cela permet de marquer et de rechercher parmi les styles de calque, ainsi que de les partager ou de charger plusieurs styles de calque à la fois à partir d’un fichier ASL téléchargé.

Dégradés plus lisses et outils de dégradé améliorés

Gradients tramés (MR 668)

Les dégradés sont un excellent moyen de configurer rapidement les principaux échantillons de couleur de votre image, par exemple, un dégradé linéaire rapide pour l’horizon ou plusieurs dégradés radiaux pour les sources lumineuses. Cependant, si vous utilisiez des dégradés subtils, vous verriez parfois des bandes, causées par trop peu de couleurs disponibles dans les images 8 bits pour un dégradé lisse. Nous avons implémenté le tramage pour les dégradés dans les images 8 bits, ce qui implique l’utilisation d’un motif de bruit bleu pour créer un peu de décalage dans la limite entre les couleurs. De cette façon, même les images 8 bits qui n’ont pas toujours assez de couleurs pour tromper l’œil humain en lui disant que quelque chose est lisse, peuvent avoir l’illusion de la douceur dans ces dégradés.

Il y a eu une conférence sur la Libre Graphics Meeting pour discuter des détails techniques.

Large gamut et gradients illimités (MR 668 , MR 675).

Mais il n’y a pas que les images 8 bits qui ont de l’amour. Pour les images en 16 et 32 ​​bits, les dégradés générés par Krita pourront désormais utiliser la pleine échelle disponible. De plus, nous avons rendu possible le stockage d’une large gamme de couleurs et de couleurs illimitées à l’aide de définitions de couleurs icc SVG 1.1, ce qui signifie que vous pouvez désormais avoir des dégradés radiaux contenant du vert rec2020 ou des blancs qui ne seraient possibles que dans les images HDR, apportant les commodités de l’outil de dégradé aux personnes qui travaillent dans ces profondeurs de bits plus élevées. Nous espérons prendre en charge les définitions de couleurs CSS 4 pour les dégradés d’arrêt une fois le brouillon terminé.

Comparaison des dégradés avec et sans tramage, avec un ensemble supplémentaire d’exemples avec un contraste accru pour afficher la différence.

Les éditeurs de dégradés ont subi une refonte (MR 857).

Ils sont désormais plus cohérents, compacts et pratiques, avec de petites options à gauche et à droite pour faciliter la création de dégradés qu’auparavant.

Option plus facile sur l’interface utilisateur pour supprimer les arrêts

Nouvel affichage en larme des arrêts

Nouvelles options de tri des couleurs

Faites défiler les arrêts avec les flèches gauche et droite

Gestion des couleurs plus rapide avec le plug-in flottant rapide (MR 726)

Avec le plugin flottant rapide, la vitesse de gestion des couleurs s’améliore considérablement, en particulier avec le flottant 32 bits. C’est activé par défault. La gestion des couleurs via LittleCMS nous permet d’afficher les couleurs avec précision et est également nécessaire pour les fonctionnalités professionnelles telles que l’épreuvage à l’écran et la prise en charge des modèles de couleurs, et est toujours appliquée à la vue de l’image par Krita.

Refonte des animations

Notre Timeline Docker a un nouveau look et une variété d’améliorations. Nous avons supprimé l’ancien Docker d’animation et déplacé ses fonctionnalités de base directement sur la timeline. En outre, les animations peuvent être interrompues à tout moment, l’épinglage des calques a été simplifié, la plage de lecture s’adapte automatiquement à l’ajout d’images clés et un certain nombre d’autres modifications ont été apportées pour améliorer la clarté visuelle et la sensation globale de navigation, de transport et d’édition. . (MR 311 MR 317)

Nouveaux outils de scénarimage et flux de travail

Grâce à l’aide de l’un de nos étudiants du Google Summer of Code 2020, Saurabh « Confifu » Kumar, Krita dispose désormais d’un Storyboard Docker qui peut être utilisé pour planifier les prises de vue et la narration de courts métrages ou de films complexes. (MR 392). Ce docker vous permet non seulement de collecter et d’annoter des scènes, mais également une grande variété d’options d’exportation, telles que PDF et SVG. Il existe plusieurs vues entre lesquelles vous pouvez basculer.

Améliorations de l’interface utilisateur

Nos icônes ont été actualisées pour la dernière fois pour la 2.9, et au fil des ans, quelques ratés sont apparus. Timothée Giet a été embauché pour donner un bon nettoyage à l’ensemble d’icônes, et l’interface utilisateur dans son ensemble a fait l’objet de toutes sortes de petits ajustements par Raghavendra Kamath, Pedro Reis, Scott Petrovic, Tom Tom, Simon Repp, Paul Franz, Andrei Rudenko, Daniel (Sxnic) , et Alvin Wong.

Nouveaux formats de fichiers avec AVIF et WebP

Cette avif est une image de Cosmos Laundromat, encodée en rec 2100 pq. Krita ouvre des fichiers comme ceux-ci sous forme d’images linéaires flottantes 32 bits, les rendant prêts à être utilisés avec le docker LUT.

Et beaucoup plus.