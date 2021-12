DuckDuckGo travaille sur un nouveau navigateur axé sur la confidentialité pour le bureau

La société à l’origine du moteur de recherche DuckDuckGo, connue pour être la principale alternative axée sur la confidentialité aux principaux moteurs de recherche, envisage désormais de lancer un navigateur de bureau. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de DuckDuckGo utilisant déjà leur navigateur sur Android et iOS.

DuckDuckGo Desktop : pour Windows et macOS, avec leurs moteurs de rendu natifs respectifs

Contrairement à d’autres navigateurs alternatifs qui utilisent Chromium ou d’autres moteurs de navigateur, la stratégie de DuckDuckGo est différente. Le but est d’utiliser les moteurs de rendu de chaque système d’exploitation. Autrement dit, dans le cas de Windows, il utilisera Webview2 (basé sur Chromium), tandis que dans le cas de macOS, il utilisera le moteur Safari.

A l’image de ses versions pour Android et iOS, avec ce déménagement l’entreprise économise tout le travail qui serait de mettre en place un moteur de navigation. De cette façon, ils peuvent passer plus de temps sur les fonctionnalités et l’interface utilisateur.

L’objectif principal de ce nouveau navigateur sera de prendre soin de notre vie privée au maximum. Comme le fait votre application Android, le navigateur bloquera les publicités et les trackers susceptibles de révéler tout type d’informations sur notre activité en ligne. Tout cela, alimenté par son propre moteur de recherche qui ne révèle pas vos recherches à des tiers.

Nous ne connaissons pas les dates de sortie de ce nouveau navigateur pour macOS et Windows. Mais ce que nous savons, c’est qu’il existe une version bêta interne pour macOS, et qu’il y en aura bientôt une pour Windows. Il faudra donc patienter un peu pour tester la première bêta publique de DuckDuckGo pour desktop.