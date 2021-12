Le Xbox Game Pass a ajouté plus de 5 600 euros de jeux en 2021

Microsoft a plus que suffisamment de raisons d’être fier de son industrie du jeu, car le service Xbox Game Pass a été un véritable succès. De plus en plus de joueurs optent pour un abonnement à la plate-forme, notamment parce que de nombreux jeux lourds ont été inclus.

Et selon ce qui vient d’être révélé, le service Xbox Game Pass a ajouté plus de 5 600 euros de jeux au catalogue cette année 2021.

Le Xbox Game Pass a ajouté plus de 5 600 € de jeux en 2021

Le succès du Xbox Game Pass est incontestable et pratiquement tous les joueurs sur PC et consoles ont payé pour le service d’abonnement aux jeux de Microsoft. Et l’une des principales raisons qui ont favorisé cette adhésion est le fait que la marque a ajouté des titres populaires tels que Forza Horizon 5, Psychonauts et Halo Infinite.

Selon le site Web theloadout.com, qui a effectué les calculs sur la base des nouvelles ajoutées au catalogue pour PC et consoles, en 2021, le service Xbox Game Pass a ajouté un total de 6 1317,35 $ US à la plate-forme (environ 5 574,11 euros) en jeux. . Les calculs étaient basés sur le prix de base de chaque jeu répertorié sur le Microsoft Store.

Le mois de mars a été celui où la valeur ajoutée a été la plus élevée, avec près de 24 jeux Bethesda. Au total, 964,67 $ ont été ajoutés ce mois-ci, soit environ 851,18 euros. 30 jeux du créateur américain ont été ajoutés au service en 2021, pour un total de 604,71 $ (533,57 €), soit près de 10 % de toute la valeur ajoutée des jeux cette année au catalogue.

Le mois où la valeur ajoutée a été la moins élevée a été le mois d’avril, avec un total de 330,91 dollars (291,98 euros).

De cette façon, grâce à la connaissance de ces valeurs, nous pouvons avoir une meilleure idée de la valeur que le Xbox Game Pass offre actuellement aux joueurs. Et tout indique que le montant devrait encore augmenter l’année prochaine, qui approche déjà.

Êtes-vous abonné au Xbox Game Pass ?