COVID-19 : Calendrier de vaccination de rappel (+ 55 ans)

Si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez déjà programmer un rappel de vaccin contre le COVID-19. Désormais, la plateforme permet de programmer les personnes âgées de 55 ans ou plus, de 40 ans ou plus vaccinées avec le vaccin Janssen, et de 8 à 11 ans (dans ce cas, uniquement du 6 au 9 janvier 2022).

Selon le calendrier présenté par le Gouvernement, du 6 au 9 janvier, les enfants de 9 à 7 ans seront vaccinés, les 15 et 16 jours étant réservés pour vacciner le groupe des 6 et 7 ans, tandis que les Les 22 et 23 de ce mois, les enfants âgés de 5 ans seront vaccinés.

La maladie respiratoire est causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine, et actuellement avec des variantes identifiées dans plusieurs pays.

Une nouvelle variante, l’Omicron, classée « inquiétante » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été détectée en Afrique australe, mais depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont alerté le 24 novembre, des infections ont été signalées au moins au niveau de la peau. 57 pays de tous les continents, dont le Portugal.

Calendrier de vaccination