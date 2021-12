Bmw Charge Une Tesla Model 3… Sur Une Remorque (vidéo)

topfit EV Support de Chargeur Véhicule Electrique Type 2 Organiseur de Câble de Chargement

Personnalisé pour les versions européennes Tesla modèle S, modèle X et modèle 3. Fabriqué à partir de plastique de haute qualité. Facile à nettoyer et robuste, de sorte que vous pouvez utiliser cet organiseur pendant des années. Le support de chargeur maintiendra le câble du sol en toute sécurité pour éviter qu'il ne s'emmêle, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de votre chargeur Tesla. Ce support de chargeur est simple mais efficace comme système de gestion des câbles. Utile pour accrocher le câble de charge, empêche la prise interne en métal d’être exposé à la pluie, la poussière, la neige et ainsi de suite. L'organisateur de câble de type plug-in stocke soigneusement le câble du connecteur mural ou du connecteur mobile lorsqu'il n'est pas utilisé. Garde le câble de charge bien organisé. Réduit le risque de trébuchement. Avec des vis pour installer et vous rendre plus facile à organiser votre connecteur de charge mural. Bien qu'il soit seulement tenu par 2 vis, il maintient bien le poids du câble et de la tête du chargeur. La tête du chargeur se glisse facilement dans la fente et il y a une encoche qui l'empêche de glisser. Utilisation facile : Insérez simplement et cliquez sur la buse de charge Tesla. Les câbles de 10 m de long peuvent être facilement enroulés et accrochés sur le support.