Le fabricant chinois Jing Jiawei a commencé la production de graphiques JMP9, rivaux de la GTX 1080

Le segment des cartes graphiques devient de plus en plus attractif. Et pas seulement les marques les plus populaires, comme Nvidia et AMD, sont capables de produire des équipements puissants. En plus d’Intel s’étant également lancé dans ce secteur, certaines marques chinoises se développent grâce à la fabrication de cartes graphiques intéressantes.

En ce sens, le constructeur chinois Jing Jiawei vient d’annoncer avoir lancé la production en série de ses cartes graphiques JM9. Et selon les détails, ces GPU se comparent à la gamme Nvidia GeForce GTX 1080.

Le GPU JM9 a déjà commencé la production de masse

Jing Jiawei est un fabricant chinois qui développe depuis quelques temps de nouvelles cartes graphiques, comme nous l’avons déjà évoqué ici. Et selon les dernières informations, la société a annoncé avoir lancé la production en série de ses premiers GPU hautes performances appelés JM9. Cette nouvelle gamme de puces graphiques comprend deux modèles : le JM9271 et le JM9231.

Les cartes graphiques ont été créées pour répondre aux demandes et aux exigences les plus exigeantes du pays asiatique, ainsi qu’aux besoins informatiques de l’intelligence artificielle, à savoir le traitement de contenu, les jeux, les systèmes d’information géographique, la conception basée sur la CAO et la virtualisation.

Le modèle le plus puissant est le JM9271 qui utilise l’interface PCIe 4.0 atteignant une fréquence Turbo de 1800 MHz, un taux de 128 GPixel/s et une performance FP32 de 8 TFLOP. Il dispose de 16 Go de mémoire HBM avec une bande passante de 512 Go/s et 200 W TDP. Cette carte graphique a des performances comparables à la GeForce GTX 1080 de Nvidia, qui a une consommation de 180W.

Le JM9231 pourra rivaliser avec le GTX 1050. Il dispose d’une interface PCIe 3.0, atteint 1500 MHz et dispose de 8 Go de mémoire GDDR5. Il atteint une bande passante de 256 Go/s et des performances de 2 TFLOP. Tout indique qu’il est légèrement plus puissant que les graphiques de Nvidia, mais il a une consommation de 150W, contre 75W de la GTX 1050.

Pour l’instant, il semble que ces deux puces soient uniquement destinées à des fins militaires. Et apparemment, il sera impossible de trouver ces modèles à vendre en dehors du territoire chinois.