Astuce : Activez cette option Android pour augmenter votre sécurité lorsque vous conduisez

Qu’il s’agisse d’un Android ou d’un iPhone, aucun smartphone ne doit être utilisé en conduisant. A l’interdiction qu’apporte le code de la route, se pose la question de la sécurité des conducteurs, des passagers et des tiers qui empruntent également la voie publique.

Ainsi, pour aider tous les utilisateurs, les notifications doivent être désactivées, de préférence automatiquement. Android l’a déjà et c’est simple à activer. Voyez comment vous pouvez le faire simplement et rapidement.

L’utilisation de votre smartphone au volant est dangereuse en termes de sécurité et, par conséquent, elle est considérée comme une infraction par le code de la route. Même s’il ne s’agit que de consulter une notification ou un message, l’utilisateur est immédiatement en danger, du fait de l’attention qu’il devra porter au matériel.

Android a une option présente qui peut désactiver les alertes et les notifications pendant la conduite. De cette façon, les conducteurs ne sont pas exposés et prêts à être distraits et concentrés sur le smartphone. Tout est dans les définitions, que vous devez ouvrir.

À l’intérieur, vous devriez descendre vers la fin et trouver l’option Google. Cette zone peut être à l’intérieur d’une autre, si vous ne la trouvez pas. Également à l’intérieur, vous devez descendre et rechercher l’option Sécurité personnelle, qui sera désactivée et vous devez la rendre active. Pour cela, il vous suffit d’appuyer sur le switch pour l’activer et le header devient immédiatement bleu, confirmant l’activation sur Android.

A partir de ce moment, chaque fois que le smartphone détecte que le conducteur est dans une voiture et en mouvement, les notifications sont désactivées sur Android. Les appels et les messages sont également inactifs pour aider les utilisateurs.