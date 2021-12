Prêt pour l’arrivée du OnePlus 10 Pro ? Il y a déjà une date de sortie pour ce smartphone

Le marché des smartphones est en pleine effervescence avec les nouvelles de Xiaomi et OnePlus. Ces deux marques s’apprêtent à présenter prochainement leurs nouvelles propositions, avec toutes les nouveautés qui ont été préparées.

Les dates de Xiaomi étant déjà connues, les informations OnePlus essentielles apparaissent désormais. La marque a révélé quand elle présenterait ses nouvelles propositions Android, mais avec une apparente surprise en réserve pour ce jour-là.

Depuis quelques temps, on parle de l’arrivée d’un nouveau smartphone de OnePlus. Ce sera la proposition phare de la marque, après avoir fait attention à son milieu de gamme, avec les Nords, reprenant une philosophie connue et appréciée de tous les utilisateurs.

OnePlus 10 Pro arrive en janvier

La confirmation et plus d’informations sont maintenant apparues de la main du créateur de OnePlus, Pete Lau. Sa publication sur le réseau social Weibo a enfin révélé la date que tout le monde attendait et voulait connaître. On parle de la date de présentation du nouveau smartphone.

Ce que Pete Lau a révélé ouvre les portes de l’arrivée du OnePlus 10 Pro déjà au cours du mois de janvier, sans encore de jour précis. Le message est clair et parle sur ce smartphone et dans un « rendez-vous en janvier ». La conviction est qu’il sera présenté d’abord en Chine et dans le reste du monde en avril.

Nous n’aurons qu’un smartphone dans l’actualité

Quelque chose qui semble contredire les plans normaux de la marque est l’existence d’un seul modèle. Nous parlons du OnePlus 10 Pro, qui perd ainsi la présence de l’élément aux spécifications moins puissantes. Après que le modèle T n’apparaisse pas cette année, un autre modèle est apparemment laissé de côté.

Les spécifications ne sont encore qu’une rumeur, mais elles soulignent qu’il s’agit également de l’un des premiers smartphones à utiliser le SoC Snapdragon 8 Gen1. Il y aura également 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh.

En termes d’appareils photo, nous aurons les mêmes que le modèle précédent, avec un téléobjectif principal 48MP, 50MP ultra-large et 8MP 3.3X. L’écran sera un écran LPTO QHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.