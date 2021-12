Vous voulez un navigateur pour votre voiture ? Vivaldi a déjà la solution que vous cherchez

Vivaldi a toujours été guidé en étant un navigateur qui va à l’encontre de ce qui est établi et cherche à créer de nouvelles possibilités pour les utilisateurs. Axé sur la sécurité et les nouvelles fonctionnalités, il a cherché à se démarquer.

C’est cette recherche constante de nouveautés qui a conduit à la création de cette nouvelle proposition. Vivaldi a annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau navigateur dédié à un domaine en pleine croissance. Nous parlons de voitures et de leurs systèmes de divertissement.

Un navigateur créé pour votre voiture

Android Auto ou CarPlay sont des propositions qui visent à apporter des systèmes de divertissement et de communication aux voitures. Bien qu’elles soient loin d’être des solutions natives, elles offrent déjà une option aux utilisateurs. L’alternative, native et dédiée aux constructeurs, est Android Automotive.

Ce nouveau système, basé sur Android, a de plus en plus de fans dans l’industrie et cela conduit au besoin d’alternatives aux applications. Vivaldi y a vu une opportunité dont il a décidé de profiter. Ainsi est né le premier navigateur de ce système Google dédié à l’automobile.





Vivaldi a créé une proposition pour Polestar 2

D’après ce qui a été révélé, cette nouvelle proposition se concentre sur deux piliers essentiels. On parle de « sécurité d’abord » et de « privacy first », qui peuvent être vus et utilisés sur l’écran de la première voiture pour laquelle elle a été développée, la nouvelle Polestar 2.

Dans le cas de la sécurité, cela est évident dans le fait qu’il ne peut être utilisé que lorsque la voiture est à l’arrêt. Dans le cas du streaming en cours de réception, il sera utilisé uniquement comme audio. Il sera également impossible de télécharger des fichiers.





Le même que vous utilisez sur votre smartphone Android

Pour la confidentialité, le modèle défini est de ne pas conserver les données d’utilisation des utilisateurs. Ceux-ci ne sont pas enregistrés dans les voitures et seul l’utilisation d’un compte Vivaldi vous permettra de vous synchroniser avec le navigateur. Polestar n’aura pas non plus accès aux données.

Basé sur la version mobile de Vivaldi, ce navigateur garantit la plupart des fonctionnalités que cette proposition apporte aux smartphones. Les mises à jour sont également garanties au même rythme que les autres versions. Cela ouvre une autre porte dans un système Google qui devra apparemment encore attendre Chrome.