NFT : Premier SMS de l’histoire adjugé pour 107 mille euros

Avez-vous déjà entendu parler du NFT (jeton non fongible) ? En pratique, il s’agit d’un certificat de propriété qui ne peut être ni remplacé, ni divisé, ni partagé.

Le premier SMS jamais envoyé en 1992 a été adjugé en tant que NFT pour 107 milliers d’euros.

Le SMS vendu comme NFT faisait 15 caractères, avec les mots « Joyeux Noël »

Le premier SMS de l’histoire, envoyé par l’opérateur Vodafone le 3 décembre 1992, a été adjugé mardi sous forme de NFT pour 107 mille euros, lors d’un événement organisé par la maison Aguttes en France.

L’identité de l’acheteur n’a pas encore été révélée, mais on sait qu’il est canadien et travaille dans le domaine des nouvelles technologies. C’est maintenant le propriétaire exclusif d’une réplique numérique unique du protocole de communication original qui a transmis ce message texte par téléphone portable (SMS).

Le message de 15 caractères avec les mots « Joyeux Noël » [Feliz Natal, em português], a été reçu à l’époque par Richard Jarvis, un collaborateur de Vodafone.

Les NFT sont des actifs numériques qui, grâce à une technologie de blockchain, appelée « blockchain », sont enregistrés comme uniques, non réplicables et dont l’historique des transactions peut être retracé jusqu’à l’origine de « l’œuvre ».

Quasi méconnus depuis un an, les NFT représentent, pour certains investisseurs, de belles opportunités sur le marché de l’art contemporain et celles-ci sont devenues, en quelques mois, incontournables dans les maisons de ventes, atteignant des millions de dollars.

La vente d’une œuvre entièrement numérique de l’artiste Beeple aux enchères pour 58,4 millions d’euros en mars a établi jusqu’à présent le record. Intitulé « Everydays: The First 5,000 Days » (« Everydays: The First 5,000 Days » en traduction libre), Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, est un collage numérique de photographies prises depuis le 1er mai 2007, à la seconde de 5,000 jours.