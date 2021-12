Hot Wheels Unleashed s’est vendu à 1 million d’exemplaires et est le plus gros succès de Milestone

Hot Wheels Unleashed est arrivé il y a moins de trois mois, plus précisément le 30 septembre, et dès les premières semaines, tout indiquait que le jeu Milestone Srl devenait rapidement un véritable best-seller.

Et maintenant, de nouvelles données révélées montrent que le titre a réussi à vendre 1 million d’exemplaires depuis sa date de sortie. Et avec ces valeurs, il devient le plus grand succès du designer italien.

Hot Wheels Unleashed : 1 million d’exemplaires en 3 mois

Milestone Srl ne pouvait pas avoir plus de raisons de se réjouir. Est-ce que les données maintenant révélées montrent qu’avec seulement 3 mois sur le marché, le jeu Hot Wheels Unleashed est déjà devenu le plus gros succès de tous les titres originaux du créateur italien.

Le nom du jeu n’est pas inconnu, et Hot Wheels est particulièrement populaire pour le jouet physique de pistes et de voitures miniatures à grande vitesse de la société américaine Mattel. Ce jouet fait le bonheur des plus petits et faisait certainement partie des demandes de cadeau de certains enfants ce Noël.

Et la popularité du jouet semble correspondre à la popularité du jeu électronique qui apporte toute la magie et l’adrénaline aux ordinateurs et aux consoles. Le jeu propose une collection d’environ 70 voitures différentes, plusieurs options de personnalisation et un mode multijoueur en ligne avec jusqu’à 12 participants.

Dans une déclaration récente, Luisa Bixio, PDG de Milestone, a déclaré :

Depuis que nous avons annoncé Hot Wheels Unleashed en février, nous avons reçu des milliers de messages sincères de fans. Ce jalon est la énième démonstration d’affection de notre communauté passionnée.

Andrew Chan, directeur des jeux numériques chez Mattel, s’est également montré très satisfait de ce résultat commercial :

Hot Wheels vise à encourager l’esprit de défi, et Hot Wheels Unleashed donne vie à cette quête pour les joueurs de tous âges. Nous sommes fiers de cette étape passionnante et espérons qu’encore plus de fans découvriront le jeu et le nouveau contenu à l’approche de 2022.

En plus de tous ces exemplaires vendus, le jeu Hot Wheels Unleashed avait déjà remporté le prix dans la catégorie Meilleur jeu de sport dans le sondage « Jeu de l’année 2021 » organisé par le blog PlayStation.