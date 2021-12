IPBRICK.CAFE : La plateforme qui est une Digital Workplace

Les deux dernières années ont été d’énormes défis, et en un temps presque record, les entreprises/organisations ont dû se réadapter et donner à leurs employés les conditions pour qu’ils puissent travailler chez eux, ou n’importe où ailleurs, comme s’ils n’avaient jamais quitté le bureau. .

Si pour certaines entreprises des solutions de travail collaboratif, comme IPBRICK.CAFE, faisaient déjà partie de leurs routines de travail, pour d’autres c’était l’impulsion nécessaire pour qu’elles prennent conscience de leur importance et les adoptent.

L’utilisation de plateformes de travail collaboratif s’est avérée si efficace qu’une grande partie du secteur des entreprises a même commencé à s’appuyer sur ces solutions pour adopter un nouveau modèle de travail hybride. Avec IPBRICK.CAFE, nous pouvons réaliser des vidéoconférences, des réunions, des appels, des discussions professionnelles et le partage de fichiers, via un navigateur ou un appareil mobile.

Comment assurer la productivité d’une équipe hybride ?

Pour qu’une équipe hybride réussisse, elle doit disposer de la technologie et des ressources nécessaires pour effectuer ses tâches efficacement, et c’est là qu’intervient la Digital Workplace d’IPBRICK, IPBRICK.CAFE.

IPBRICK.CAFE est un espace interne privé et sécurisé pour les entreprises/organisations qui fournit des outils pour simplifier la communication et l’échange d’informations, en temps réel, et réduire le nombre d’e-mails (entrants et sortants).

Avoir un accès facile aux informations et aux outils de travail, n’importe où, depuis une seule application est à mi-chemin pour que l’exécution de ces mêmes fonctions ne souffre pas de contretemps et que chacun soit parfaitement aligné sur ses tâches et sur la manière de les effectuer.

IPBRICK.CAFE est divisé en deux domaines principaux : Communications et Application. Dans le domaine des communications, et parce qu’il s’intègre nativement à la solution de Communications Unifiées – IPBRICK.UCoIP, il permet de communiquer avec les utilisateurs internes et externes via la Visioconférence, l’Appel Vocal, le Chat Professionnel ainsi que l’envoi d’emails.

Il est important de préciser qu’il n’y a pas de limite sur le nombre de visioconférences ou de participants, et qu’il est possible de programmer des visioconférences avec/sans modération de participants et avec un pin. Pour une utilisation dans les salles de conférence, la solution IPBRICK est compatible avec tout type de matériel.

L’espace d’application garantit que, en un seul endroit, vous avez accès aux applications professionnelles avec un système d’authentification unique. Il vous permet également de créer des groupes de travail, de stocker, d’accéder et de partager des fichiers.

Chez IPBRICK.CAFE vous pouvez également gérer votre espace personnel, définir la réponse automatique, si vous devez vous absenter, configurer le follow-me pour les appels, faire des publications, lire l’actualité de l’organisation, consulter le calendrier, programmer des événements, participer à des sondages ou voir les albums photos.

Simplifiez le travail et la communication entre les équipes de votre entreprise, quel que soit le modèle de travail qu’elles ont adopté.

IPBRICK.CAFE Caractéristiques

Création de groupes/canaux ;

Intégration avec onlyoffice ;

Partage de fichiers avec des utilisateurs ou des groupes ;

nourrir général des publications;

Appels vidéo et visioconférence via un navigateur ;

Programmation de visioconférences avec/sans modération des participants et avec un pin ;

Le modérateur/propriétaire de la salle contrôle l’accès des autres participants ; – Nombre illimité de visioconférences (en fonction des ressources matérielles disponibles)

Visioconférences sans limite de temps

Intégration avec le service VoIP IPBRICK OS permettant aux participants de rejoindre des visioconférences par appel vocal (« mode audio uniquement »)

Interface de visioconférence avec possibilité de communication via chat ; partage d’écran et partage de fichiers pour les participants ;

Possibilité d’inviter de nouveaux participants lors d’une visioconférence ;

Possibilité de communiquer par appel vocal, via cafephone, sans avoir besoin d’installer de logiciel ;

Accès aux applications professionnelles avec un système d’authentification unique ;

Chat professionnel avec possibilité de créer des groupes, de partager des fichiers et de consulter l’historique ;

Présence (disponible, absent, occupé);

Favoris;

Notifications ;

Gestion des profils d’utilisateurs ;

des dossiers

Enquêtes;

Calendrier des événements;

Galerie de photos;

Possibilité d’effectuer des recherches via des hastags.

Pour plus d’informations sur cette solution 100% nationale, consultez IPBRICK ICI.