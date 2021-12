Attention à la vie privée ! Microsoft commencera à collecter des enquêtes que vous effectuez sur Edge

La collecte de données sur les utilisateurs n’a pas été bien considérée ces derniers temps. De plus en plus de systèmes ont cette option, pas toujours visible et perceptible pour les utilisateurs, qui fournissent leurs informations.

Avec un bilan pas toujours positif, Microsoft fait cette collection sous Windows et souhaite désormais l’étendre. Une notification qui apparaît désormais sur Edge montre qu’il pourra collecter des données à partir des enquêtes des utilisateurs, quel que soit le site qu’ils utilisent.

L’éternel problème de la vie privée des utilisateurs

La justification que Microsoft et d’autres sociétés utilisent pour collecter des informations auprès des utilisateurs est de toujours pouvoir fournir un meilleur service. C’est avec ces données que vous évaluerez et corrigerez les problèmes qui peuvent survenir.

Un nouveau domaine de collecte de données semble arriver, cette fois axé sur l’Edge et les recherches que les utilisateurs effectuent. C’est ce que montre la nouvelle notification qui arrive sur Edge, donnant aux utilisateurs la possibilité de choisir.

Microsoft collectera des sondages sur Edge

Ce que Microsoft révèle, c’est qu’il collectera des informations à partir d’enquêtes effectuées par tout site d’enquête utilisé. Cela signifie qu’il ne se limitera pas à Bing, mais se concentrera également sur Google, DuckDuckGo ou StartPage.

Il ne se limitera pas à ce qui est utilisé pour la recherche, mais collectera encore plus de données. Les résultats de la recherche eux-mêmes, sur lesquels on clique et comment l’utilisateur interagira avec eux seront enregistrés, ainsi que l’emplacement géographique.

Les données sont anonymisées pour protéger les utilisateurs

Microsoft garantit qu’il n’associera pas ces données collectées sur Edge aux utilisateurs. Ces informations seront anonymisées et décontextualisées, rendant impossible leur utilisation directe et focalisée sur les utilisateurs de ce navigateur.

Il s’agit d’une option qui peut être désactivée à tout moment. Accédez simplement edge://settings/privacy#searchServiceImprovement et désactivez l’option Aider à améliorer les produits Microsoft lors de la soumission de résultats de recherche Web. Ce n’est qu’alors que ces données ne sont pas collectées.