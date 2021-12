The Company Man, pour tous ceux qui veulent être le Boss

Les studios indépendants malaisiens Forust ont récemment annoncé la date de sortie de leur prochain jeu : The Company Man.

C’est une alternative très intéressante et avec du potentiel pour tous les salariés qui aspirent à être patrons…

Venant directement de Malaisie et dont la sortie est prévue au début de l’année prochaine, est The Company Man. Le développement du jeu est en charge des studios indépendants Forust.

C’est un titre qui a une mécanique très particulière. Avec un gameplay influencé par des jeux de plateforme plus traditionnels, The Company Man met le joueur dans la peau d’un employé d’une entreprise qui aspire à bien plus qu’être un simple employé.

Le jeu s’inspire en grande partie de la célèbre série de bandes dessinées, The Office, avec Ricky Gervais.

L’idée de The Company Man est simple. Le joueur contrôle Jim, un employé d’une entreprise appelée Good Water Company. Cependant, et bien qu’il soit un bon employé, Jim commence à voir que l’entreprise devrait être mieux gérée et commence à concocter un plan pour devenir PDG de l’entreprise.

Vous pouvez déjà voir où cela pourrait mener, n’est-ce pas ? Jim, dans votre quête pour atteindre votre objectif, un combat long et difficile vous attend.

En chemin, vous devrez tirer dans différentes directions. Vous pouvez envoyer des attaques par email à d’autres employés de l’entreprise, lutter contre les directeurs de service ou renforcer votre présence dans tous les services de l’entreprise. Tous ceux qui oseront se mettre devant nous seront éliminés.

Un détail intéressant réside dans le fait que les « pauses café » servent à redonner force et énergie à Jim.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, le gameplay semble avoir des mécanismes de plate-forme classiques et le thème de l’entreprise sera toujours présent. Il sera intéressant de voir comment ces deux mondes fusionnent en un seul jeu, qui semble être amusant et excitant.

The Company Man sortira sur Nintendo Switch début 2022, sans date précise pour le moment.