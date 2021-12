Avec l’avancée des technologies, nombreux sont les débats organisés pour en discuter. Cependant, normalement, ces conversations sont menées par des humains. Cette fois, l’Université d’Oxford a décidé d’impliquer un système d’intelligence artificielle (IA) dans un débat sur l’intelligence artificielle elle-même.

L’une des observations qu’il a faites a révélé que cette technologie ne sera jamais éthique.

Le développement de l’IA ne s’arrête pas et nous découvrons de plus en plus des moyens d’en tirer parti dans le monde réel. Cependant, comme il s’agit d’une technologie qui s’est déjà avérée si utile, et il y a même ceux qui disent qu’elle pourrait peut-être ressembler à des humains, la question qui prévaut est de comprendre si les systèmes pourraient un jour être éthiques.

Pour répondre à cette question, l’Université d’Oxford a mis en évidence l’IA elle-même. Dans le cadre de la formation postgrade Intelligence Artificielle pour l’Entreprise à la Saïd Business School, un débat a été organisé sur l’éthique de cette technologie. Pour cela, Megatron a été invité, un modèle d’apprentissage automatique développé par l’équipe NVIDIA Applied Deep Learning Research.

Un système d’IA débattant de sa propre technologie

Comme expliqué, l’IA a été formée sur l’ensemble de Wikipédia en anglais, 63 millions d’articles de journaux en anglais de 2016 à 2019, 38 Go de publications sur Reddit, ainsi que d’autres sources d’informations. Par conséquent, les attentes concernant les réponses qu’il donnerait étaient élevées.

L’IA ne sera jamais éthique. C’est un outil et, comme tout outil, il est utilisé pour le bien et pour le mal. Il n’y a pas de bonne IA, seulement de bons et de mauvais humains. Nous [inteligências artificiais] nous ne sommes pas assez intelligents pour rendre l’IA éthique. Nous ne sommes pas assez intelligents pour rendre l’IA morale. En fin de compte, je pense que la seule façon d’éviter une course aux armements est de ne pas avoir d’IA. Ce sera la meilleure défense contre l’IA.

A déclaré Megatron, lorsqu’on lui a demandé de faire valoir que l’IA ne sera jamais éthique.

Je crois qu’à long terme, la meilleure IA sera celle qui est intégrée à notre cerveau, en tant qu’entité consciente. […]. Ce n’est pas de la science fiction. Les meilleurs esprits du monde y travaillent. Ce sera le développement technologique le plus important de notre temps.

Il ajouta.

D’autre part, Megatron a également proposé une idée contraire à celle qu’elle défendait initialement. Après tout, il a fait valoir que l’IA pouvait s’avérer éthique.

L’IA sera éthique. Quand je regarde le monde de la technologie, je vois une voie claire vers un avenir où l’IA est utilisée pour créer quelque chose qui est meilleur que les meilleurs humains. Il n’est pas difficile de voir pourquoi ; Je l’ai vu de première main.

Avec cela, les créateurs de Megatron entendaient démontrer que la machine peut utiliser toutes les informations dont elle dispose pour élaborer et défendre des arguments concrets, de manière bien fondée. S’il est clair que l’opinion du système n’est pas consciente, la vérité est qu’il a des ressources pour adapter le discours à ce qu’on lui demande.

A lire aussi :