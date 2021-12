Hornsea 2 : Le plus grand parc éolien offshore au monde produit déjà de l’énergie

La société énergétique danoise Orsted a récemment annoncé que le parc éolien offshore Hornsea 2 au large des côtes écossaises avait déjà commencé à produire de l’énergie.

L’étape importante de ce projet est que le parc Hornsea 2 sera le « plus grand parc éolien offshore (éoliennes installées en mer) en exploitation au monde », opérationnel en 2022.

Le parc éolien comptera 165 éoliennes lorsqu’il sera pleinement opérationnel

Le parc éolien est situé à environ 55 milles (90 km) au large des côtes écossaises et couvre une superficie d’environ 178 milles carrés (462 km²).

Selon le communiqué d’Orsted, le parc éolien comptera 165 éoliennes lorsqu’il sera pleinement opérationnel, ce qui lui confère une capacité de plus de 1,3 gigawatt. Cela signifie qu’ensemble Hornsea 2 et 1 pourront alimenter plus de 1,3 million de foyers. Hornsea 1, décrit par Orsted comme le « projet frère » de Hornsea 2, est situé au large des côtes du Yorkshire au Royaume-Uni et a une capacité totale de 1,2 gigawatt.

Selon Orsted, les parcs éoliens Hornsea 3 et Hornsea 4 sont également déjà dans les plans et, collectivement, les projets « apporteront une contribution significative à l’objectif du gouvernement britannique d’atteindre « net-zéro » d’ici 2050″.

Le projet Hornsea donnera une forte impulsion au secteur des énergies renouvelables en pleine croissance au Royaume-Uni. En juillet 2019, l’Écosse a produit suffisamment d’énergie pour alimenter deux fois toutes ses maisons. Selon CNBC, l’objectif du Royaume-Uni est d’atteindre 40 GW de capacité d’ici 2030.

En comparaison, l’ensemble de l’Union européenne vise à atteindre 300 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2050. Aux États-Unis, la Maison Blanche n’a approuvé le premier grand parc éolien offshore du pays qu’en février de cette année, qui aura une capacité de 800 mégawatts.