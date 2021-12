Le concept iOS 16 apporte une vue fractionnée et des widgets plus fonctionnels à l’iPhone

Apple va déjà préparer le prochain iOS. Non, nous ne parlons pas d’iOS 15.3, c’est déjà en version bêta, nous parlons d’iOS 16. Chaque année, des esprits créatifs essaient de deviner et peut-être d’influencer les développeurs Apple avec des images conceptuelles illustrant ce que pourrait ou devrait apporter le nouvel iOS.

Bien que le système d’exploitation actuel de l’iPhone soit très bon, il y a toujours place à l’amélioration. Alors qu’est-ce que ça peut encore apporter ? Ce sont les suggestions, voyez si vous êtes d’accord.

Les prochaines images de concept iOS 16 d’Apple

Nous approchons de la fin d’un autre tour d’étoile. Cette année a eu une série d’événements qui ont marqué les nouveaux plans d’Apple et les défis sont désormais plus importants. Cependant, en plus du matériel, l’entreprise a la responsabilité d’apporter de meilleurs logiciels, avec chaque version qu’elle met à disposition.

2022 sera chargé de nouveaux produits et systèmes d’exploitation. Parmi eux, nous verrons iOS 16, qui sera présenté à la WWDC 2022, la conférence des programmeurs de la société Cupertino.

Cet événement, qui devrait se poursuivre en mode offline, sera présenté dans 6 mois et iOS 16 y sera diffusé. Ainsi, cette vidéo que nous verrons ci-dessous montre iOS 16 avec l’arrivée de la fonctionnalité Split View sur l’iPhone, de nouveaux widgets et un nouveau Control Center, ainsi qu’une mise à jour dans la conception des widgets actuels.

Un iOS avec plus d’utilisation sur le premier écran

Selon les attentes, le prochain système d’exploitation iPhone sera le plus utile de tous les temps. Comme mentionné, les nouveaux widgets apporteront plus d’options au premier écran, les tâches multitâches seront augmentées, le très célèbre Crypto Wallet intégré à Apple Pay et le mode Always-On-Display avec Smart Context (Smart Context).

De plus, étant donné qu’une zone de gestion rapide et complète est nécessaire, un nouveau centre de contrôle devrait apparaître. Comme on le disait déjà, le prochain iOS 16 ne devrait pas prendre en charge les iPhone 6S et 6S Plus, il devrait donc nécessiter plus de performances de la part des SoC pour offrir des performances plus élevées.

Les premières versions bêta commenceront à arriver dans quelques mois. Juin sera ce mois qui donne une vision claire de tout ce qu’Apple apportera à ses machines. Pour l’instant, ces images conceptuelles auront de l’espace.

L’une des premières fonctions qui intègre cette vision de l’auteur @Kevin0304_ est la Split View. Oui, nous savons déjà comment cela peut fonctionner, iPadOS l’a déjà et c’est une fonctionnalité intéressante. Cependant, avec un écran de taille différente, Apple devrait s’adapter pour être une option utile.

Avec ce mode, l’iPhone pourrait offrir à ses utilisateurs un nouveau bond de productivité. Ainsi, avec cette nouveauté il serait possible d’avoir deux applications ouvertes simultanément, divisées, mais fonctionnant sur le même écran et plan.

De plus, des améliorations du mode multitâche permettraient le lancement d’applications flottantes qui pourraient interagir avec d’autres applications ouvertes en arrière-plan. Un gros challenge vu la taille des écrans des iPhone.

Quant au nouveau Control Center, j’introduirais des éléments horizontaux au lieu de simplement des carrés qui occuperaient toute la largeur de l’écran. Il y aurait également un Smart Context qui fournirait des raccourcis basés sur les recommandations des utilisateurs lors de l’utilisation d’iOS 16.

Comme Control Center, les widgets seraient repensés pour accueillir plus de fonctionnalités et d’interaction. Cela permettrait par exemple d’avoir le contrôle de lecture Apple Music plus accessible, ainsi que d’autres opérations.

Cette vision qui est apparue sous forme d’images conceptuelles intègre également la gestion des crypto-monnaies via Apple Pay, ainsi qu’un système de modification des icônes iOS 16 via des packs d’art. De cette façon, il serait possible de récupérer les icônes de l’ancien iOS ou d’apporter une personnalisation supplémentaire à l’appareil.

Enfin, un avertissement gênant indiquant que la batterie est faible est également éliminé, ce qui n’est plus une boîte contextuelle gênante et irritante pour l’utilisateur et apparaît sous la forme d’une bannière dans le centre de notifications qui permettrait à l’utilisateur d’interagir avec pour activer le mode d’économie d’énergie.

En résumé… ce sont des idées intéressantes et, qui sait, Apple y a déjà pensé.