La batterie fibre flexible de 140 mètres peut être utilisée sur n’importe quel appareil

Ce n’est encore qu’un prototype, mais une équipe du MIT développe une batterie à fibre flexible qui peut être étendue à plusieurs mètres, capable de s’adapter à n’importe quel appareil portable ou quelque chose de plus complexe, comme une pièce imprimée en 3D.

Il s’agit d’une batterie lithium-ion rechargeable qui démontre qu’il est possible de créer des batteries dans n’importe quel format afin de s’adapter aux besoins les plus divers.

Dans l’image partagée par le MIT, nous pouvons voir un petit robot aquatique avec une corde enroulée qui n’est rien de plus qu’une batterie flexible.

Cette batterie, expliquent les chercheurs, est une batterie lithium-ion rechargeable dans une fibre ultra-longue qui peut être tissée. Ainsi, il vous permet de charger une variété d’appareils électroniques portables et peut même être utilisé pour créer des batteries imprimées en 3D dans n’importe quel format.

Une batterie fibre flexible, l’avenir des wearables

Ainsi, de nouvelles possibilités de communication, de capteurs et d’appareils électroniques auto-alimentés, utilisés dans des vêtements courants ou d’autres produits, sont envisagés.

Des matériaux, tels que le lithium, ont été placés à l’intérieur de la structure fibreuse, avec un revêtement protecteur à l’extérieur, et ont incorporé de nouveaux gels d’électrode et d’électrolyte, ce qui la rend résistante au feu. Ainsi, il est alors possible de construire des batteries plus fines et plus souples qu’auparavant. Cependant, il convient de noter que la capacité de stockage est très limitée, seulement 123 mAh.

Dans cette preuve de concept maintenant présentée, l’équipe a créé la batterie à fibre flexible la plus longue au monde, 140 mètres de long, pour démontrer que le matériau peut être utilisé en continu. Mais les chercheurs affirment que les 140 mètres ne sont pas une limite, notant qu’il est possible de « faire en toute sécurité une batterie avec un kilomètre ».

À l’avenir, l’équipe, dirigée par Tural Khudiyev, entend continuer à expérimenter cette approche, et l’étendre à d’autres matériaux qui pourraient influencer l’efficacité et la capacité de stockage.