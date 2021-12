Validation de facture : découvrez combien de temps vous pouvez le faire

Comme d’habitude chaque année, vers cette période, nous vous conseillons de commencer à valider vos factures. La date limite de validation est le 25 février et, comme toujours, seules celles qui auront été validées seront prises en considération.

Pour vous aider dans l’ensemble du processus, les autorités fiscales ont lancé l’année dernière une application qui vous permet d’enregistrer et de vérifier les factures.

La date limite de validation des factures est le 25 février, comme prévu à l’article 78-B, alinéa 5 du Code IRS. Le contribuable peut valider via le portail ou, plus facilement, via l’application e-facture.

Comment valider vos factures smartphone avec l’appli ?

La validation des factures via l’application est relativement simple et rapide. Pour cela, il suffit de sélectionner les en attente, de choisir un ou plusieurs enregistrements puis de charger Classifier les factures.





En cliquant sur Classifier les factures vous pouvez indiquer si la facture est liée au périmètre d’activité professionnelle puis indiquer l’activité de dépense ou simplement indiquer l’activité de dépense.





Cette application est disponible en téléchargement gratuit pour Android et iOS – vous pouvez la voir ici.

Concernant IVAucher, tout le solde accumulé via IVAucher jusqu’au 31 décembre, le montant restant sera utilisé pour déduire de l’IRS au titre de la déduction pour exigence de facture.

Le programme IVAucher est un système d’incitations du gouvernement portugais, qui permettra aux consommateurs d’accumuler le montant de la TVA payée dans les secteurs de l’hébergement, de la culture et de la restauration.

Sont éligibles les restaurants, hébergements et espaces culturels (cinémas, théâtres et autres théâtres), dont le principal CAE figure sur la liste disponible ici.

« Pourquoi demander une facture ? » C’est la question que la Finance se pose en grand lors de l’ouverture du site. « Lorsque cela est requis, il est garanti que les impôts que nous payons sont reversés à l’État. C’est un devoir de citoyenneté qui accroît la justice, contribuant à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Ce n’est pas juste de payer plus d’impôts car il y a des contribuables (citoyens ou entreprises) qui ne respectent pas leurs obligations fiscales », répond-il.