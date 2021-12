5 applications Android à installer sur votre smartphone ou tablette

Google Chromecast : Boitier Multimedia pour Streaming

Vos divertissements sur grand écran. Séries TV, films, vidéos YouTube, photos. Diffusez ces contenus sur votre téléviseur, depuis n'importe quel téléphone ou ordinateur de la maison1 Diffusez du contenu sur votre téléviseur depuis votre téléphone. Branchez Chromecast sur le port HDMI de votre téléviseur et diffusez vos contenus directement depuis votre téléphone. Regardez des séries, écoutez des playlists, et plus encore. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone comme d'habitude sans interrompre la diffusion Profitez des vidéos et de la musique que vous adorez sur grand écran. Accédez à des séries TV, des films, des vidéos, des chansons, des jeux, des contenus sportifs et plus, grâce à des centaines d'applications compatibles telles que Netflix, YouTube, mycanal, OCS, Spotify et bien d'autres encore, à découvrir Dupliquez l'écran de votre téléphone Android ou de votre ordinateur portable avec Chrome. Affichez l'écran de votre appareil sur votre téléviseur. Tout ce que vous voyez sur le téléphone est visible sur votre téléviseur Nécessite un téléviseur équipé d'un port HDMI et un appareil mobile compatible. Certains fournisseurs de contenu peuvent exiger un abonnement. Certains fournisseurs de contenu peuvent exiger un abonnement Système d'exploitation pris en charge: Android 4.2 et supérieur | iOS 9.1 et supérieur | macOS X 10.9 et supérieur | Windows 7 et supérieur