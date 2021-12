Logitech G604 LightSpeed ​​est tombé à seulement 45 $

Logitech G604 LIGHTSPEED Souris Gamer sans Fil, Capteur Gaming HERO 25K, 25 600 PPP, 15 Boutons Programmables, Jusqu'à 240 Heures de Longévité des Piles, PC/Mac - Noire

15 Commandes Programmables, jusqu'à 240 Heures de Longévité des Piles, Modes Double Connectivité sans Fil, Roulette de Défilement Hyper Rapide et Capteur Hero 16K Hautes Performances - Black. Maîtrisez votre arsenal dans les jeux tactiques tels que les Battle Royale, les MMO et les MOBA avec 15 commandes positionnées de façon tactique, dont six boutons sur le pouce Double Connectivité Avec Lightspeed – Basculez entre le confort du Bluetooth et l'extrême rapidité de 1 ms de la technologie sans fil avancée Lightspeed Capteur Hero 16K – Notre capteur gaming le plus avancé avec un suivi 1:1 précis et une efficacité énergétique leader de son secteur. Le capteur HERO 16K atteint 16 000 PPP maximum, sans aucun lissage, filtrage ou accélération Roulette de Défilement Ultra-rapide Double Mode – Basculez entre les modes de défilement à la volée via des menus, utilisez les crans pour sélectionner vos armes ou sorts, et appliquez des combinaisons de touches pour faire défiler vers le haut ou vers le bas 240 Heures avec Une Pile AA – Jouez jusqu'à 240 heures en mode Lightspeed ou jusqu'à 5 mois et demi en mode Bluetooth avec une seule pile AA grâce à l'efficacité énergétique révolutionnaire Taux de rapport sans fil LIGHTSPEED : 1000 Hz (1 ms)