Ces dernières années, nous avons reçu de nombreuses informations astronomiques et ont été des périodes fertiles pour les nouvelles de traces possibles de vie extraterrestre. Cependant, chaque fois qu’il existe une hypothèse viable, d’innombrables autres surgissent qui remettent en question l’existence de cette vie. Un exemple de cette réalité s’est produit avec Vénus. Les premiers signes sont apparus, puis plus tard, il a été convenu qu’il pourrait y avoir des microbes dans la haute atmosphère de la planète… jusqu’à ce que toutes ces certitudes soient perdues.

Maintenant, les scientifiques du MIT disent que la vie sur Vénus a peut-être été détectée après tout.

La vie pourrait créer son propre environnement sur Vénus

Les chercheurs ont quitté la classe dans un tumulte l’année dernière lorsqu’ils ont annoncé la découverte de sources importantes de phosphine dans l’atmosphère de Vénus. Le gaz incolore et inodore, affirmaient-ils à l’époque, pourrait être un signe possible de vie, car il est souvent le résultat de la décomposition de la matière organique ici sur Terre.

L’hypothèse reste un peu tirée par les cheveux : les nuages ​​dans l’atmosphère dense et remplie de dioxyde de carbone de la planète pourraient abriter des formes de vie qui sont également résistantes aux gouttes incroyablement caustiques d’acide sulfurique qui les entourent.

Et, en fait, d’autres scientifiques ont également refroidi l’enthousiasme lorsqu’ils ont évoqué la possibilité d’une erreur de traitement, mettant les données elles-mêmes en question.

Cependant, une nouvelle étude soutient cette théorie tentante. L’acide sulfurique, selon les scientifiques du MIT, peut être neutralisé par la présence d’ammoniac, que les astronomes soupçonnent également d’être présent dans l’atmosphère de la planète grâce aux missions des vaisseaux spatiaux Venera 8 et Pioneer Venus dans les années 1970.

Selon les chercheurs, l’ammoniac produit une longue chaîne de réactions chimiques qui pourraient transformer les nuages ​​de Vénus en un lieu hospitalier.

On peut considérer que « la vie pourrait créer son propre environnement sur Vénus ».

Les chercheurs ont écrit dans leur article, accepté dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vénus est la planète jumelle de la Terre

Le gaz ammoniac lui-même peut être le résultat de processus biologiques, suggèrent les auteurs, plutôt que d’éruptions de foudre ou volcaniques, comme suggéré dans des enquêtes précédentes.

Il existe des environnements très acides sur Terre où vit la vie, mais cela ne ressemble en rien à l’environnement de Vénus – à moins que la vie ne neutralise certaines de ces gouttelettes.

La co-auteure Sara Seager, professeure de sciences planétaires au MIT, a déclaré dans un communiqué de presse.

C’est une conclusion intrigante – mais il n’y a rien de tel que d’envoyer une sonde dans l’atmosphère de Vénus pour confirmer de manière convaincante l’hypothèse tentante. À ce titre, la NASA et l’Agence spatiale européenne prévoient d’envoyer leur vaisseau spatial respectif chez notre voisin planétaire. Cette mission devrait avoir lieu dans les 10 à 15 prochaines années. Donc, espérons-le, quelques réponses apparaîtront enfin.