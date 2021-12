New York interdit le gaz dans les nouveaux bâtiments

Il n’y a pas que les fabricants qui s’orientent vers la neutralité carbone. Après tout, la liste des gouvernements à prendre des mesures dans cette direction s’est également allongée. Cette fois, c’est New York qui a décidé d’interdire le gaz dans les nouveaux bâtiments.

La mesure historique représente le premier pas vers l’électrification de la ville.

Dans une décision historique, les législateurs de New York ont ​​approuvé une nouvelle mesure qui prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique qui en résulte. À la lumière de cette nouvelle mesure, la Ville électrifiera les nouveaux bâtiments au cours des prochaines années.

A partir de 2023, les nouveaux bâtiments de New York ne pourront plus être raccordés à l’infrastructure gazière. Par conséquent, les systèmes de chauffage et d’eau chaude devront alors être entièrement électriques. Ce délai s’appliquera aux petits bâtiments, les structures de plus de sept étages auront donc jusqu’en 2027 pour être électrifiées.

Malgré la mesure historique pour les bâtiments, il existe plusieurs structures exonérées, telles que les logements, les buanderies et les cuisines commerciales.

New York sera la première de nombreuses villes

Une étude développée par le Rocky Mountain Institute a conclu que la nouvelle mesure qui sera adoptée à New York pourrait éviter 2,1 millions de tonnes de dioxyde de carbone d’ici 2040. En comparaison, cela reviendrait à retirer 450 000 voitures de la route. De plus, les contribuables économiseront de l’argent qui serait autrement dépensé pour les raccordements à l’infrastructure gazière.

Il s’agit d’une étape historique dans nos efforts pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et réduire notre dépendance aux combustibles fossiles.

Ben Furnas, directeur du climat et de la durabilité pour le conseil municipal de New York, a déclaré au New York Times.

Plus que cela, il a garanti que, s’il est possible de mettre en pratique une mesure de cette taille à New York, ce sera fait « n’importe où ».

Ainsi, la ville américaine pourra devenir une référence mondiale en matière de réduction des émissions des grandes villes, sans tenir compte de celles promues par l’automobile.

