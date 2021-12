Lg Lancera Son Premier Pc De Jeu En 2022

HABA Premier Verger Société-Jeu Educatif Et Coopératif-2 Ans Et Plus, 3592, Multi, Taille Unique

Un jeu coopératif de dés de couleur pour 1 à 4 enfants de 2 ans et plus. Le matériel de jeu en bois coloré - la figure du corbeau et divers fruits - est spécialement conçu pour les mains des petits enfants. Le jeu classique pour les chambres d'enfants favorise l'apprentissage et l'appellation des couleurs, des formes et des symboles. Les pièces en bois adhérentes vous invitent à jouer librement et à promouvoir la motricité fine Le jeu de société populaire pour toute la famille favorise la première compréhension des règles grâce à des règles de jeu adaptées à l'âge.