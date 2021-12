Une dispute sur le jeu Diablo II a conduit un homme à tirer mortellement sur son ami de 28 ans

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ce n’est pas la première fois qu’une dispute à propos d’un jeu vidéo a entraîné la mort de quelqu’un. Le titre dans ce cas était Diablo II, et le combat a conduit à Joshua G. Spellman d’Amboy, WA, qui aurait tiré sur son ami de 26 ans.

Le Colombien rapporte que Spellman, 36 ans, est accusé d’avoir tiré et tué sur Andrew W. Dickson, 34 ans, le vendredi 17 décembre, à la suite d’une dispute au sujet d’un jeu de Diablo II selon laquelle le couple jouait avec un troisième ami. appelé Rob.

Spellman a déclaré aux détectives que lui et Dickson vivaient sur la propriété des parents de Spellman mais occupaient des logements séparés et jouaient au jeu avec des casques. L’incident découle d’un joueur aléatoire entrant dans le jeu des amis et volant un précieux morceau de butin que le groupe n’avait pas réussi à collecter.

Dickson était apparemment contrarié par ce qui s’était passé car le jeu aurait dû être protégé par mot de passe. Spellman a déclaré aux détectives que son ami avait commencé à « crier, injurier et maudire » dans une tirade qui a duré trois à cinq minutes.

Spellman a averti Dickson qu’il devait se calmer, sinon il se ferait tirer dessus. Spellman a ensuite pris l’arme à côté de son ordinateur et s’est dirigé vers la maison de Dickson. Lorsque des détectives lui ont demandé pourquoi il gardait un pistolet à côté de son PC, Spellman a répondu : « pourquoi pas ? C’est l’Amérique. »

Les archives judiciaires indiquent que Spellman a tiré en l’air alors qu’il marchait entre les deux maisons. Il est entré dans la maison principale et a commencé à parler à son père avant que Dickson n’entre et ne confronte Spellman au sujet de la menace précédente de lui tirer dessus.

Selon l’affidavit, Dickson a ensuite « réduit la distance » entre eux et Spellman lui a tiré une balle dans le torse. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale mais est décédé des suites de ses blessures.

Spellman, qui n’a pas d’antécédents criminels connus, a déclaré que Dickson était souvent bouleversé et instable mais n’avait jamais été violent envers lui.

Spellman a comparu devant la Cour supérieure du comté de Clark pour suspicion de meurtre au deuxième degré. La juge Jennifer Snider a fixé la caution à 750 000 $ – les procureurs avaient demandé 2 millions de dollars. Il doit être interpellé le 29 décembre.

En 2018, une dispute qui a commencé à propos d’un match de basket-ball PlayStation 4 sans nom a conduit à une fusillade de 16 ans et à la mort de son ami. Il y a eu aussi le cas de 2017 d’un jeu Call of Duty qui a entraîné la mort d’une personne non impliquée après qu’un joueur a fourni une fausse adresse, défiant l’autre de l’écraser. Des policiers armés se sont rendus à l’endroit indiqué et ont abattu Andy Finch, 28 ans, père de deux enfants de Wichita, Kansas.