Qualcomm préparera déjà le processeur Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm a récemment lancé son nouveau processeur haut de gamme pour appareils mobiles, le Snapdragon 8 Gen1. Et bien qu’il s’agisse d’une puce puissante, la société américaine ne veut pas s’arrêter là et il semble qu’elle réfléchisse déjà à la prochaine étape pour renforcer sa puissance face à la concurrence sur ce segment.

Selon les dernières informations, la société travaillerait déjà sur le prochain SoC haut de gamme qui pourrait s’appeler Snapdragon 8 Gen2.

Qualcomm travaille peut-être sur le SoC Snapdragon 8 Gen2

Selon les dernières rumeurs de l’industrie, Qualcomm travaillera déjà sur son prochain processeur haut de gamme pour appareils mobiles. En ce sens, le nouveau SoC du constructeur pourrait être le Snapdragon 8 Gen2 et son développement pourrait déjà avoir lieu. L’information provenait d’un leaker du réseau social chinois Weibo appelé Mobile Chip Masters.

Selon les détails révélés, la date de sortie probable de cette éventuelle puce sera au milieu du deuxième trimestre 2022. Plus précisément, le leaker a fait référence au mois de mai 2022 pour l’arrivée des téléphones avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 sur le marché.

Logiquement, le nouveau SoC devrait surpasser le Snapdragon 8 Gen1 haut de gamme actuel ainsi que le Dimensity 9000 de MediaTek, qui pourrait arriver en février 2022. Le leaker donne encore quelques indices pour indiquer que Qualcomm préparera éventuellement ce nouveau SoC. en réponse au Dimensity 9000 de MediaTek, qui semble être plus rapide et plus efficace que Snapdragon 8 Gen1.

La publication renforce encore la forte concurrence et la concurrence qui existe actuellement entre les différents fabricants de puces. Et chacun d’entre eux semble très déterminé à proposer aux consommateurs les produits les meilleurs, les plus durables, les plus efficaces et les plus innovants.

