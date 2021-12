Maintenant c’est officiel ! Xiaomi 12 arrive même le 28 décembre avec toutes les nouvelles

On s’attend depuis longtemps à ce que Xiaomi dévoile son nouveau smartphone au monde. Xiaomi 12 a déjà eu plusieurs dates à présenter, sans que cela ne soit jamais confirmé ou présenté au public.

Cette information semble désormais être arrivée, officiellement et avec toutes les confirmations nécessaires. Le Xiaomi 12 sera enfin dévoilé le 28 décembre, lors d’un événement que la marque organisera en Chine.

Il y a eu des discussions sur le Xiaomi 12 et ce que ce smartphone apportera sur le marché depuis plusieurs mois. Attendue fin 2021, cette proposition a mis du temps à se présenter et à dévoiler tous ses arguments dans un marché très concurrentiel.

Avec un simple post sur le réseau social chinois Weibo, Xiaomi a complètement changé ce scénario. Il a finalement révélé qu’il présenterait même le Xiaomi 12 bientôt et presque globalement. Ce sera le 28 décembre à 19h30 heure locale.

Mis à part la date, et bien sûr l’heure, on ne sait rien de plus sur l’événement Xiaomi qui a été révélé. On s’attend à ce que ce jour-là, au moins 3 smartphones soient annoncés – Xiaomi 12, Xiaomi 12X et Xiaomi 12 – suivant ce qui est normal dans la marque.

Les détails d’Aina sur ces smartphones ne sont pas connus, mais les spécifications et même leur forme finale ont fait surface sur Internet. En particulier, ses caméras arrière ont été montrées, révélant à nouveau un design différent de celui d’habitude.

Dans ce même événement, et encore une fois à la suite de ce qui était normal dans la marque, une nouvelle version de MIUI devrait apparaître, la 13. Cela a été détaillé au cours des dernières semaines et ce qui a été montré a révélé un autre changement important dans cette version d’Android de Xiaomi.

De cette façon, tout le mystère qui a entouré le Xiaomi 12 et ce que la marque présentera est enfin résolu. MIUI 13 devrait être une certitude et il y a même ceux qui disent qu’il sera lancé à l’échelle mondiale et sur tous les marchés.