Il y a un nouveau navigateur juste au coin de la rue ! Provient de DuckDuckGo et veut augmenter la confidentialité

DuckDuckGo essaie d’améliorer la confidentialité sur Internet depuis de nombreuses années. Ce service, qui a commencé comme un moteur de recherche, s’est développé et a apporté à ses utilisateurs de nouvelles offres et de nouvelles propositions.

Le plus récent, qui est encore en cours de développement, sera un navigateur qui souhaite conserver cette aura de protection des données des utilisateurs. L’idée est lancée et très bientôt, DuckDuckGo veut montrer ce qu’il fait.

Il y a un nouveau navigateur à préparer

C’est lors de la présentation de tout ce que DuckDuckGo a révélé au cours de l’année 2021 que cette nouveauté est apparue. L’entreprise centrée sur la confidentialité sur Internet prépare son navigateur, pour offrir aux utilisateurs encore plus de protection pour leurs données.

Cette nouvelle proposition viendra compléter toutes les offres déjà existantes, disponibles pour différentes plateformes et services. Nous parlons du navigateur qui existe pour les smartphones, des filtres pour les e-mails et bien plus encore.

Nous sommes impatients de voir ce qui nous attend en 2022. Recherchez notre nouvelle application de bureau, qui apporte la confidentialité et la vitesse de notre application mobile (enfin !) Sur le bureau. Le premier regard est ici. pic.twitter.com/C6kgtCthAo – DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 21 décembre 2021

La nouveauté de DuckDuckGo sera différente

Contrairement à ce qui était normal, DuckDuckGo ne suivra pas la voie de Chromium et sa proposition de navigateur. Ils veulent créer leur propre solution, sans dépendre de personne, en choisissant d’utiliser les moteurs de navigation que proposent les systèmes d’exploitation.

Avec des solutions déjà créées pour Android et iOS, avec des modèles similaires, DuckDuckGo se concentre désormais sur Windows et macOS. Cela signifie que dans le cas du système Microsoft, il utilisera WebView2 et dans le cas du système Apple, il basera son navigateur sur WebKit.

La confidentialité continue au-delà de la recherche

Dans la présentation de ce navigateur, DuckDuckGo a apporté de bonnes nouvelles. Il a révélé que les premiers tests montrent que sa proposition « est nettement plus rapide que Chrome ». En utilisant le moteur de recherche du système d’exploitation, vous n’avez pas à vous soucier des mises à jour de sécurité et autres maintenances.

Il n’y a toujours pas de prévision pour l’arrivée de cette proposition de DuckDuckGo. Ce qui a été révélé sur Twitter est plus intéressant, car il pointe vers 2022 l’arrivée de ce navigateur, avec toutes les fonctionnalités de confidentialité.