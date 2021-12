Apple pourrait lancer l’iPhone 14 Pro avec un appareil photo de 48 MP. Periscope n’arrivera qu’en 2023

Apple va déjà déployer ses efforts sur la prochaine gamme de smartphones. Les modèles d’iPhone 14 devraient sortir en septembre 2022 et il y a déjà des rumeurs intéressantes qui commencent à façonner l’avenir.

À propos du modèle iPhone 14 Pro et des plans pour les années à venir, des informations sur les caméras sont partagées, avec des améliorations importantes pour les images capturées avec zoom.

Les modèles d’iPhone de l’année prochaine devraient montrer des changements importants par rapport aux dernières lignes lancées. L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo, a déjà mis en avant certaines des attentes et quels pourraient être les plans du fabricant.

Dans une note récente, l’analyste avance qu’Apple pourrait avoir pour l’iPhone 14 et les futurs modèles de plans qui rapprochent l’iPhone des tendances actuelles d’Android, pour ses appareils photo.

Ces deux années seront cruciales pour la société américaine pour aider Largan Precision, le plus grand fabricant mondial de modules de lentilles optiques et d’autres composants pour appareils mobiles, à augmenter sa part de marché, augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices.



Il n’y a pas de détails supplémentaires majeurs, cependant, l’analyste a précédemment mentionné que la caméra principale du modèle Pro serait de 48 MP et permettrait l’enregistrement vidéo 8K. C’est une fonctionnalité que l’on voit déjà plusieurs constructeurs proposer dans leur haut de gamme.

Il poursuit en disant que cette résolution d’enregistrement sera une étape importante vers la création de contenu destiné au casque AR/VR que le fabricant devrait également lancer l’année prochaine.

En plus des plans pour 2022, il est même indiqué que l’iPhone 15 pourrait lancer un appareil photo périscope en 2023. Ainsi, le constructeur pourrait franchir le pas au-delà de la qualité des photos avec Zoom.