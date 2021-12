Les factures doivent toutes avoir un code QR à partir de janvier 2022

À compter du 1er janvier 2022, toutes les factures émises par les commerçants et les prestataires de services devront comporter un code QR. Cet élément a pour objectif d’aider les contribuables à communiquer eux-mêmes le contenu de leurs factures à l’administration fiscale.

Rappelons que cette mesure a été créée en 2019, en même temps que deux autres, l’apposition d’un code de document unique (le soi-disant ACTUD) et la communication de la série de facturation aux finances.

Le code QR facilite la soumission des factures

Avec la désapprobation du budget de l’État pour 2022, l’inclusion obligatoire du QR Code dans toutes les factures et documents fiscaux, à compter du 1er janvier 2022. Cette mesure a été créée en 2019, avec le code de document unique (le so- dénommé ACTUD) et la communication de la série de facturation aux finances.

Ces deux moyennes sont reportées à 2023, selon Jornal de Negócios. Rappelons qu’en 2021 des incitations fiscales ont été créées pour les entreprises. Selon le journal, plusieurs entreprises ont fait des progrès, mais maintenant, en 2022, cela devient obligatoire.

Comme mentionné, l’idée du code QR est de faciliter la conformité volontaire des contribuables, par exemple, en utilisant l’application e-fatura. A noter qu’actuellement, si la facture comporte un QR code, il est déjà possible de le communiquer à l’administration fiscale. Cependant, la facture doit avoir le TIN et cela reste en 2022. Le système ne fonctionnera pleinement que lorsque les factures seront livrées avec l’ATCUD.

L’ATCUD a le format « ATCUD : CodigodeValidação-SequentialNumber » et sa lisibilité doit être garantie, quel que soit le support sur lequel elle est présentée au client, par les producteurs et utilisateurs de logiciels de facturation et autres moyens de facturation électronique, ainsi que les typographies autorisées. .

