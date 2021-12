Le navigateur de bureau axé sur la confidentialité de DuckDuckGo est en version bêta fermée

En contexte : lorsqu’une entreprise vous propose gratuitement un produit, notamment utile ou de qualité, vous sont souvent le produit d’une manière ou d’une autre. Que vos données soient vendues, partagées à des tiers ou simplement utilisées pour améliorer le service dans son ensemble (et peut-être attirer des utilisateurs payants), peu de choses sont gratuites. DucKDuckGo est une rare exception : c’est un moteur de recherche qui met votre vie privée au premier plan et ne coûte absolument rien à utiliser.

Bien sûr, la qualité des résultats de recherche n’est pas aussi bonne que celle de Google, mais le manque de suivi est un compromis équitable aux yeux des nombreux utilisateurs de DuckDuckGo. Désormais, les créateurs de DuckDuckGo travaillent sur un navigateur qui suivra les mêmes principes. Eh bien, techniquement, il a déjà fait : le navigateur DuckDuckGo est disponible sur les appareils mobiles depuis un certain temps déjà.

Cependant, la version de bureau est maintenant en bêta fermée. Notamment, ce n’est pas un fork de Chromium ou de toute autre plate-forme de navigateur. DuckDuckGo crée son application à partir de zéro, en utilisant des « moteurs de rendu fournis par le système d’exploitation ». Cela permet au navigateur de fonctionner plus rapidement et plus facilement que ses concurrents, car il élimine une grande partie du « fouillis et de l’encombrement inutiles » qu’ils ont tendance à avoir.

L’interface met également l’accent sur des éléments de conception simples et épurés et possède le même « Fire Button » que son homologue mobile. Ce bouton supprime immédiatement les cookies, l’historique de navigation et les autres données de site accumulées ; à l’exception des sites que vous avez choisi de « couper au feu » (au cas où vous auriez besoin de rester connecté, par exemple, à votre compte de messagerie). Les fonctionnalités de confidentialité intégrées du navigateur incluent un bloqueur de suivi, un cryptage HTTPS forcé et un suivi anti-e-mail, entre autres.

On ne sait pas quand l’application de bureau DuckDuckGo sera disponible pour tout le monde, mais il semble que les premiers tests se déroulent bien, donc j’espère qu’elle sera publiée le plus tôt possible.