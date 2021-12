Présentation du massacre à la tronçonneuse du Texas dans le jeu vidéo

Dans les années 70, Tobe Hooper a réalisé The Texas Chain Saw Massacre, un film d’horreur qui était certainement l’un des films qui a fait le plus trembler ceux qui l’ont vu au cinéma.

Aujourd’hui, plus de 40 ans plus tard, l’homme masqué à la tronçonneuse revient. Mais cette fois… en jeu vidéo.

Les équipes de développement Gun Interactive (créateurs de Friday the 13th: The Game) et Sumo Nottingham ont récemment dévoilé le développement de The Texas Chain Saw Massacre.

C’est un jeu d’horreur basé sur le film du même nom et qui a généré tant de frissons chez ceux qui l’ont vu dans les salles de cinéma des années 70, du siècle dernier.

Lorsque le premier massacre à la scie à chaîne au Texas est sorti en salles, il n’a presque laissé personne imperturbable après l’avoir vu. C’était un film qui contenait (pour l’époque) un langage visuel extrêmement agressif et violent, le rendant parfois extrêmement inconfortable pour ceux qui le voyaient. Ce fut une étape importante dans le cinéma et qui a jeté les bases de certains des futurs films d’horreur.

Gun Interactive a laissé la promesse que le jeu essaiera de reproduire tout l’environnement lourd et d’horreur du film, d’une manière qui correspond à un véritable hommage au film de 1974.

Le chapitre sonore du jeu est également d’une grande importance dans le jeu, comme il l’était dans le film original. Wayne Bell a utilisé dans le film plusieurs sons provenant d’objets qui peuvent désormais être examinés dans le jeu, allant de vieux instruments aux jouets cassés. Sans oublier, bien sûr… la tronçonneuse.

Le jeu consiste en une expérience multijoueur asymétrique et est en cours de développement pour PC et pour les consoles de prochaine génération.

Avec encore peu de détails, il est facile de deviner que chaque joueur contrôle l’un des personnages du film, y compris le tueur à la tronçonneuse. Cela pourrait être quelque chose de similaire à la dynamique utilisée dans Predator: Hunting Grounds.

Ronnie Hobbs, directeur créatif de Gun Interactive a révélé que « Le film (original) The Texas Chain Saw Massacre est mon film d’horreur préféré. Avoir l’opportunité de plonger profondément dans l’univers du cinéma avec ce nouveau jeu, en collaboration avec Sumo, est presque surréaliste. J’ai hâte de publier plus de détails sur ce que nous créons avec le jeu.«